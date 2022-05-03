VARA з Дубаї відкриє штаб-квартиру в The Sandbox

Управління з регулювання віртуальних активів в Дубаї (VARA) оголосило про створення штаб-квартири у метавсесвіті, і це має відбутися в віртуальному світі The Sandbox. Віртуальна штаб-квартира буде називатися «MetaHQ» і знаходитиметься в невідомому місці у віртуальному світі The Sandbox.

Запуск MetaHQ є частиною планів Дубаю, адже він прагне стати центром віртуальних активів.

У заяві для інформаційного агентства WAM наслідний принц Дубаю та голова дубайської виконавчої ради шейх Хамдан бін Рашид аль-Мактум сказав:

«Наша присутність у метавсесвіті… знаменує початок нової фази нашої подорожі в майбутнє. І в довгостроковій перспективі це матиме позитивний вплив».

Роль MetaHQ

VARA дає мало подробиць про фактичну роль MetaHQ.

Однак відносно віртуальної штаб-квартири в VARA заявили:

«[Вона] служить основним каналом для залучення [постачальників послуг віртуальних активів] по всьому світу, щоб створювати додатки, давати змогу молодшим власникам ліцензії долучатися до метавсесвіту, відкрито обмінюватися знаннями та досвідом із споживачами та аналогічними регуляторами, щоб підвищити обізнаність, гарантувати безпечне впровадження та стимулювати глобальну взаємодію».

Таке рішення показує, як швидко Дубаї перетворюються на криптовалютний хаб, адже VARA запустили на початку березня. VARA створили, щоб сприяти розвитку правової бази та системи регулювання віртуальних активів в ОАЕ і, зокрема, в Дубаї.

Окрім того, криптокомпанії, які бажають працювати в ОАЕ, повинні отримати криптовалютну ліцензію від VARA. Також на VARA поклали обов’язок регулювати діяльність розпорядників і зберігачів активів у криптопросторі в ОАЕ.