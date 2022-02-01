Вартість LINK/USD зросла до максимуму в 18,05 долара

На рівні 18,05 долара відчувався опір.

Пара LINK/USD знайшла потужну підтримку на рівні 15,5 долара.

З аналізу ціни Chainlink видно, що «бики» були готові протистояти негативній хвилі, а це добре для криптовалют. Протягом поточного місяця ця валюта різко знецінилася, та зараз її ціна стабільно зростає, і, за прогнозами, найближчим часом вона перевищить нинішній рівень у 17 доларів.

Однак наступний поріг знаходиться на рівні 18,6 долара, і цим пояснюється, чому сьогодні ціна коливається помірно. Проте, якщо бичачий тренд продовжиться протягом наступних 24 годин, LINK зможе подолати рівень опору і плавно зрости до 20 доларів, що є наступним ключовим рівнем.

«Бики» зберігають свої позиції, долаючи ведмежу перешкоду

Відповідно до останніх оновлень, одноденний графік цін для Chainlink показує, що сьогодні ціни на криптовалюту зросли, хоча помітний негативний тиск. У неділю ціна сягнула позначки 18,053 долара, тобто зросла на 10,36%. Також на графіку видно, що останніми днями «бики» намагалися повернутися і відновили контроль. Сьогодні «бики» утримували ціни вище попереднього мінімуму.

Джерело: TradingView

З 4-годинного графіку цін Chainlink видно, що бичачий тренд відновлюєся. Останні кілька годин були досить сприятливими для «биків», адже лінія короткочасного руху показувала більше зелених свічок, а це означає, що «бикам» вдалося подолати перешкоду, яку створили «ведмеді» в ранні години дня.