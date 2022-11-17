Основні тези

Компанія Genesis Capital стала останньою, хто пережив криптографічний крах, вчора вона заморозила зняття коштів

Невдовзі за нею послідувала Gemini, яка призупинила виведення коштів в своєму продукті Earn

Усі ці сервіси приносять прибуток, однак вони дуже відрізняються від FTX

Найбільшим злочином FTX було те, що вона маскувалася під біржу, хоча діяла як хедж-фонд, що грав з активами своїх клієнтів

Усі продукти, які приносять прибутки, зараз несуть в собі величезний ризик, про це пише наш аналітик

Через нинішню епопею з FTX елементи доміно продовжують падати.

Учора провідний криптокредитор Genesis Capital заморозив зняття коштів на своїй кредитній платформі. Якщо криптоінвестори і навчились чомусь на сьогодні, так це ось чому: як тільки приймають доленосне рішення про призупинення виведення коштів, це означає, що гра закінчилась.

Це серйозний крок. Станом на 3 квартал 2022 року в Genesis було активних кредитів на суму 2,8 млрд доларів США, а протягом кварталу ця сума зросла до 8,4 млрд доларів. Це колосальна зміна.

Минулого тижня я написав статтю про те, що буде далі з криптовалютою, і там я говорив, що криптоінфекція неминуча.

«Варто очікувати поширення криптоінфекції, адже ми ще не знаємо, хто і з ким був пов’язаний, однак FTX є солідним гравцем галузі, тому, безсумнівно, вона потягне за собою інших».

Процитую одну класну пісню Дрейка: «Тіла (починають) падати». Питання не в тому, за яких умов це відбудеться; питання в тому, хто це буде.

Хто збанкрутує наступним?

У Genesis заявили, що рішення призупинити кредитні операції прийняли через «аномальні запити на виведення коштів, які перевищили нашу поточну ліквідність». Так я і повірив.

Ця екосистема випробовується – і так буде й надалі – на межі своїх можливостей. Давайте більш детально розглянемо Genesis, яка є ключовим гравцем у секторі кредитування. Одним із їхніх партнерів є Gemini, якій вони надають цю послугу з заробітку прибутку. Біржею Gemini керують однояйцеві близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосс (цікаво, чи засмучується Кемерон через те, що Тайлера завжди називають першим?), які стали улюбленицями широких мас. Люди почали хвилюватися через таке партнерство.

Через кілька годин після повідомлення Genesis компанія Gemini оприлюднила заяву про те, що вони заморозили виведення коштів з їхньої програми заробітку Earn. Це було неминуче.

«Ми працюємо з командою Genesis, щоб клієнти могли якнайшвидше повернути свої кошти в програмі Earn. Найближчими днями ми надамо вам більше інформації», – заявили в Gemini.

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn — Gemini (@Gemini) November 16, 2022

Все більше компаній слідують прикладу BlockFi й заморожують виведення коштів, і таким чином після краху FTX ще один криптокредитор опинився в жахливому становищі. Як повідомляють, компанія готова звільнити своїх працівників і оголосити про банкрутство.

Різниця між цим проєктом і продуктами Сема

Важливо зазначити, що існує велика різниця між тим, що відбувається в усіх цих компаніях і в FTX. Звичайно, усі компанії мають нерозважливу політику управління ризиками, не проводять жодної диверсифікації та накликають на себе хаос.

Як сказав Сем в одному зі своїх твітів, який був просто потоком свідомості (і який лише підлив паливо у це багаття), «цей ризик був пов’язаний з іншою заставою та з платформою. А потім стався обвал,… і в той же час почали масово виводити кошти».

А тут, як ви знаєте, не потрібно бути великим вченим, щоб зрозуміти, до чого це призведе. Криптовалюти напрочуд пов’язані одна з одною, і вони надзвичайно мінливі. А отже, якщо ви інвестуєте всі свої кошти у криптовалюту, для нас не повинно стати несподіванкою, коли настануть червоні дні.

Саме це і сталося з BlockFi, Gemini Earn та іншими продуктами. Також ви знаєте, що це ж сталося і з Voyager Digital, Celsius та всіма іншими компаніями «Дикого Заходу», які обіцяли своїм клієнтам прибуток в обмін на їхні активи.

Зараз люди знають, що ці платформи ризиковані. Вони знають, що кожен цент, який вони вкладають в них, можуть зникнути.

Однак FTX не була однією з цих платформ. FTX була біржею. От якби Сем поставив мені загадку: Як може суб’єкт, який не є банком, страждати від банківської паніки? Я постійно повторюю, що FTX – це біржа, адже це важливий момент. Клієнти вносять готівку на біржу і залишають її там або ж купують криптоактиви. Потім, коли вони захочуть вивести свої кошти, вони мали б бути… там.

Біржа повинна заробляти на комісіях за торгівлю, комісіях за депозит тощо. Вона не має діяти як банк із частковим резервом та надсилати депозити своїй дочірній торговій компанії, а потім спекулювати ними.

Можливо, користувачі знали, що відбувається в BlockFi та інших компаніях, але в випадку з FTX вони не знали. І тому люди дуже зляться. І саме тому це схоже на шахрайство (хоча я абсолютно не розбираюся в юридичних тонкощах. Моя інтуїція підказує мені, що Сем був достатньо розумним та не порушував закони напряму, але хто ж знає).

Що буде далі?

8 млрд доларів готівкою не можуть безслідно розчинитися в повітрі. Genesis – це велика компанія, і вона не стане останньою. Ось чому я здивований, що біткоїн тримається відносно непогано.

На цьому падіння не закінчиться. Як я писав у вчорашній статті, це сталося не лише через масову втрату ліквідності, але й тому що Бенкман-Фрід був пов’язаний з багатьма компаніями.

Якщо ви й досі маєте справу з продуктами, які приносять прибуток, я б на вашому місці вже хвилювався. На мою думку, після краху Terra ці платформи несуть в собі такий профіль ризику та винагороди, якому я більше не знаходжу виправдання. Звичайно, вони можуть говорити, що вони класні, таке ж казали й команди управління Celsius, BlockFi тощо. Найголовніше, щоб зупинити масове виведення коштів, потрібно звести паніку до мінімуму – усі це знають.

Чи варто заради прибутку в 4%, 5% або навіть 10% ризикувати всіма своїми активами? Зараз у нас не економіка, яка рухається лише вгору. Це справжній ведмежий ринок, і в криптовалютному просторі капітал витікає швидше, ніж будь-коли раніше.

Тож дозвольте запитати ще раз: Чи варті такі прибутки того?