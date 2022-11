Через нинішню епопею з FTX елементи доміно продовжують падати.

Учора провідний криптокредитор Genesis Capital заморозив зняття коштів на своїй кредитній платформі. Якщо криптоінвестори і навчились чомусь на сьогодні, так це ось чому: як тільки приймають доленосне рішення про призупинення виведення коштів, це означає, що гра закінчилась.

Це серйозний крок. Станом на 3 квартал 2022 року в Genesis було активних кредитів на суму 2,8 млрд доларів США, а протягом кварталу ця сума зросла до 8,4 млрд доларів. Це колосальна зміна.

Минулого тижня я написав статтю про те, що буде далі з криптовалютою, і там я говорив, що криптоінфекція неминуча.

«Варто очікувати поширення криптоінфекції, адже ми ще не знаємо, хто і з ким був пов’язаний, однак FTX є солідним гравцем галузі, тому, безсумнівно, вона потягне за собою інших».

Процитую одну класну пісню Дрейка: «Тіла (починають) падати». Питання не в тому, за яких умов це відбудеться; питання в тому, хто це буде.

У Genesis заявили, що рішення призупинити кредитні операції прийняли через «аномальні запити на виведення коштів, які перевищили нашу поточну ліквідність». Так я і повірив.

Ця екосистема випробовується – і так буде й надалі – на межі своїх можливостей. Давайте більш детально розглянемо Genesis, яка є ключовим гравцем у секторі кредитування. Одним із їхніх партнерів є Gemini, якій вони надають цю послугу з заробітку прибутку. Біржею Gemini керують однояйцеві близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосс (цікаво, чи засмучується Кемерон через те, що Тайлера завжди називають першим?), які стали улюбленицями широких мас. Люди почали хвилюватися через таке партнерство.

Через кілька годин після повідомлення Genesis компанія Gemini оприлюднила заяву про те, що вони заморозили виведення коштів з їхньої програми заробітку Earn. Це було неминуче.

«Ми працюємо з командою Genesis, щоб клієнти могли якнайшвидше повернути свої кошти в програмі Earn. Найближчими днями ми надамо вам більше інформації», – заявили в Gemini.

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn

— Gemini (@Gemini) November 16, 2022