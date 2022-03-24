Вбивці Ethereum: топ-3 проєкти, які можуть замінити цей ланцюг-ветеран
Наразі Ethereum є одним із найбільших криптопроєктів. Також можна з упевненістю сказати, що завдяки своїм смарт-контрактам Ethereum здійснив революцію у криптогалузі. Однак оскільки все більше людей користуються ним, на його шляху виникає багато проблем. Нижче зазначимо деякі з них:
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Ланцюг Ethereum не настільки масштабований, як мав би бути.
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Користувачі зіштовхуються із перевантаженнями мережі та високою платою за газ.
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Окрім того, поширені досить слабка ефективність і низькі швидкості.
Хоча Ethereum намагається вирішити проблеми за допомогою Ethereum 2.0, але є й інші нові блокчейн-проєкти, які взагалі намагаються запропонувати альтернативу. Ось цей список:
Solana (SOL)
Solana (SOL) часто розглядаються як один із найсерйозніших суперників Ethereum. Цьому є кілька причин. По-перше, Solana створили, щоб вона забезпечувала високу масштабованість.
Окрім того, ця мережа працює дуже швидко, і, що більш важливо, вона пропонує користувачам одні з найнижчих на ринку плат за газ. Також Solana привертає значний інтерес розробників, і вона зібрала величезні інвестиції від солідних гравців на крипторинку. Якщо ви робите ставку на майбутнє смарт-контрактів, вам варто придбати Solana.
Avalanche (AVAX)
Avalanche (AVAX) став настільки потужним завдяки тому, що він дає змогу користувачам запускати підланцюги в своїй екосистемі. Ці підланцюги не залежать від основного ланцюга, і тому їм не загрожують перевантаження, що виникають в основній мережі. Це робить Avalanche однією з найбільш масштабованих блокчейн-технологій у світі. Цей проєкт може повністю змінити розподілені системи.
Tron Network (TRX)
Tron Network (TRX) також є дуже масштабованим проєктом, який прагне вирішити проблеми Ethereum. Можливо, він не такий популярний, як Solana, але базові показники цього проєкту дуже гарні. Це один із тих активів, який варто придбати, якщо маєте таке бажання.