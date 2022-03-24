Наразі Ethereum є одним із найбільших криптопроєктів. Також можна з упевненістю сказати, що завдяки своїм смарт-контрактам Ethereum здійснив революцію у криптогалузі. Однак оскільки все більше людей користуються ним, на його шляху виникає багато проблем. Нижче зазначимо деякі з них:

Ланцюг Ethereum не настільки масштабований, як мав би бути.

Користувачі зіштовхуються із перевантаженнями мережі та високою платою за газ.

Окрім того, поширені досить слабка ефективність і низькі швидкості.

Хоча Ethereum намагається вирішити проблеми за допомогою Ethereum 2.0, але є й інші нові блокчейн-проєкти, які взагалі намагаються запропонувати альтернативу. Ось цей список:

Solana (SOL)

Solana (SOL) часто розглядаються як один із найсерйозніших суперників Ethereum. Цьому є кілька причин. По-перше, Solana створили, щоб вона забезпечувала високу масштабованість.

Окрім того, ця мережа працює дуже швидко, і, що більш важливо, вона пропонує користувачам одні з найнижчих на ринку плат за газ. Також Solana привертає значний інтерес розробників, і вона зібрала величезні інвестиції від солідних гравців на крипторинку. Якщо ви робите ставку на майбутнє смарт-контрактів, вам варто придбати Solana.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) став настільки потужним завдяки тому, що він дає змогу користувачам запускати підланцюги в своїй екосистемі. Ці підланцюги не залежать від основного ланцюга, і тому їм не загрожують перевантаження, що виникають в основній мережі. Це робить Avalanche однією з найбільш масштабованих блокчейн-технологій у світі. Цей проєкт може повністю змінити розподілені системи.

Tron Network (TRX)