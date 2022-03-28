Сьогодні ціна на Vechain наближається до 0,08 долара, добовий обсяг торгівлі становить 2,4 мільярда доларів. Протягом останніх 24 годин ця монета універсальної платформи корпоративного рівня для смарт-контрактів зросла на 23,41%.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Vechain, ця стаття саме для вас.

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Coingate - це литовська компанія FINTECH, заснована в 2014 році. Оплатні шлюз пропонує послуги з платіжної платіжної плати для бізнесу будь-яких розмірів. Управління рахунком на основі дозволів, Fiat виплат до банківського рахунку та абсолютно нову функцію платежів електронної пошти є лише кількома причинами, чому конування став платіжним процесором для багатьох.

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Що таке Vechain?

Місія Vechain полягає в тому, щоб використовувати Інтернет речей і технології розподіленого управління для побудови екосистеми, яка вирішить основні проблеми даних для всіх видів промисловості: енергетики, медицини, харчової промисловості тощо.

Використовуючи силу ненадійних даних, ця платформа працює над цифровою основою четвертої промислової революції. Завдяки цьому стане можливим здійснювати обмін ненадійними даними між багатьма агентами в режимі реального часу.

Платформа використовує два токени: VET і VTHO. Перший токен генерує останній і слугує засобом передачі вартості та її збереженням. Токени створюють цінністю і керують нею, спираючись на загальнодоступний блокчейн VeChainThor.

Учасники екосистеми використовують VTHO, щоб платити за газ. Токен VET не використовується для запису даних.

Чи варто купувати Vechain сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізува ринок, перш ніж приймати рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни Vechain

Аналітики Price Prediction прогнозують, що наступного року мінімальна ціна токена становитиме 0,09 долара. Максимальна ціна, якої може сягнути VET, складатиме 0,11 долара. У 2024 році токен буде коштувати щонайменше 0,13 долара, середня річна ціна буде 0,14 долара, а максимальна сягне 0,16 долара.

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