З аналізу цін VeChain видно, що його ведмежий тренд сповільнюється.

Найбільший опір спостерігається на рівні 0,0866 долара.

Наразі VeChain торгується у тісній консолідації між 0,0456 та 0,0565 долара.

З аналізу ціноутворення VeChain бачимо, що протягом останніх 24 годин пара VET/USD знижувалась. Проте сьогоднішня ціна стала позитивною, і на момент написання цієї статті вона зросла приблизно на 2%.

З аналізу видно приховану волатильність ринку, тому необхідно досягти стабільності ринку. Тобто ціна криптовалюти залишатиметься незмінною, доки волатильність не почне змінюватися в будь-яку сторону. Лінії опору та підтримки, схоже, подолали розрив, а це призвело до того, що ринок увійшов у діапазон консолідації, та волатильність знизилась.

Верхня межа консолідації становить 0,058 долара, а це суттєвий бар’єр для VET. Підтримка діапазону знаходиться на рівні 0,0509 долара, і це найбільш важлива підтримка для VET.

Джерело: TradingView

Схоже, ціна VET/USD знаходиться вище кривої ковзної середньої, що є сигналом про короткостроковий бичачий тренд. Зрештою, ціна може подолати опір і торгуватися вище, або ж пробити підтримку, і це закінчиться падінням, що може призвести до подальшого збільшення волатильності.

Ринок перекошений в сторону ведмедів

Аналіз цін VeChain показує, що в короткостроковій перспективі волатильність на ринку буде зростати. Це означає, що ціни VET/USD будуть змінюватися в тій же пропорції, що й волатильність; підвищена волатильність свідчить про більшу ймовірність зміни ціни в будь-яку сторону.

Ціна VET/USD, здається, пробивається вище центральної точки опору, що свідчить про бичачий тренд. Якщо VET не зможе втримати цей імпульс, досить скоро в гру повернуться ведмеді.