vEmpire DDAO представив стейкінг криптовалюти ApeCoin

vEmpire DDAO, глобальна організація, що займається інвестиціями в NFT, а також GameFi- платформа і метавсесвіт, представила стейкінг криптовалюти ApeCoin. Як стало відомо CoinJournal із пресрелізу, прибутковість від стейкінгу сягає трьохзначних чисел.

Кількість та діапазон способів використання збільшується

Раніше ApeCoin використовували лише для цілей, пов’язаних з управлінням, і з його допомогою власникам токена надавали право голосу щодо розподілу коштів в екосистемі ApeCoin і дозволяли їм виступати щодо питань стосовно ApeCoin DAO.

Зараз же, коли запустили пул для стейкінгу APE, власники ApeCoin можуть заробляти відсотки і при цьому мати більший вплив на екосистему протягом цілого року.

Продуктивність активів підвищується

Якщо здійснити стейкінг усіх токенів APE, vEmpire зможе придбати додаткові активи на базі APE та дозволить грати в ігри в екосистемі ApeCoin. Завдяки цьому активи інвесторів, які володіють APE, стануть більш продуктивними, адже це дозволить отримувати пасивний дохід.

Генеральний директор vEmpire Домінік Райдер заявив:

Ми вважаємо, що ідея дати можливість нашій спільноті здійснювати стейкінг $APE є новаторською. Це дасть змогу інвесторам отримувати фінансову винагороду від своїх $APE такими способами, які навіть не має її рідна платформа ApeCoin. Завдяки такій функції інвестиції в активи метавсесвіту стануть більш доступними, корисними та продуктивними. Запуск ApeCoin вже сам по собі є революційним. Проте, на нашу думку, найбільш привабливою для інвесторів буде можливість отримувати пасивний дохід на платформі ApeCoin раніше, ніж це запропонують інші гравці галузі. vEmpire прагне надавати найкращі інвестиційні можливості не лише нашій спільноті, а й більш широким спільнотам метавсесвіту та NFT. Це лише один із багатьох цікавих пулів для стейкінгу, які з’являться цього року.

Про ApeCoin

ApeCoin — це службовий токен та токен управління ERC-20, що працює у широкій екосистемі ApeCoin, яка значно збільшилася з моменту її запуску, що відбувся 17 березня. Монета швидко піднялася на 45-у сходинку у списку криптовалют за ринковою капіталізацією.

На момент написання статті APE торгувався за 12,82 долара, а добовий обсяг торгів склав 842 мільйони доларів. Сьогодні ApeCoin знизився на 7,49%.