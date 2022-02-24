Суд виніс рішення, за яким використання віртуальних активів є злочином і передбачає суворе ув'язнення та покарання.

У четвер Верховний народний суд, найвищий суд Китаю, постановив, що операція з віртуальними активами є «незаконним збором коштів».

Рішення Верховного суду містить поправки до попередніх визначень різних статей, що стосуються теми криптовалютних транзакцій.

В одній із поправок пункт 8 статті 2 охоплює «незаконний збір коштів шляхом онлайн-кредитування, інвестування в акції, [та] операції з віртуальною валютою», – постановив суд.

Згідно із цим рішенням суду, органи влади мають повноваження притягувати підозрюваних до відповідальності та застосовувати необхідні покарання.

За даними суду, підозрювані в незаконному зборі коштів мають бути притягнути до відповідальності за статтею 176 кримінального законодавства країни. Особам, винним у незаконних операціях з великими сумами грошей, загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі та штраф у розмірі від 50 000 до 500 000 юанів (7 900-79 000 доларів США).

Підозрюваним, яких затримають за звинуваченням у здійсненні операцій з меншими сумами, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Також додатково стягуються штрафи від 20 000 до 200 000 юанів (приблизно 3160-31 600 доларів США).

Як йдеться у постанові, нові зміни набудуть чинності починаючи з 1 березня цього року.

Китай заборонив торгівлю та майнінг криптовалют у 2021 році і зробив це шляхом розгону, який посилив те, що регулятори країни вже впроваджували в попередні роки.