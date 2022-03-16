Протягом останніх кількох днів Cosplay Token (COT) занесли до списків на двох основних біржах Японії, це відбулося одночасно. Цей крок має важливе значення для токена, адже про нього дізнається більше людей. Ось що нам відомо наразі:

Токен COT розмістили на біржах Zaif та SAKURA.

Обидві ці біржі знаходяться в Японії, яка є провідним криптовалютним ринком і ринком косплею.

На момент написання статті Cosplay (COT) торгувався за 0,194462 долара, тобто він зріс приблизно на 10%.

Джерело даних: Coingecko

Чого очікувати від лістингу Cosplay Token (COT)

У більшості випадків лістинг на біржі позитивно позначається на токенах. Зрештою, коли монети доступні на провідних бірж, потенційним інвесторам легше придбати їх. Той факт, що в Японії відбувся лістинг COT, є величезним плюсом. Японія є одним з найбільших криптовалютних ринків, а також ринків косплею.

Здається, через новини про лістинг інвестори більш активно купують COT. На момент виходу статті монета фактично набирала обертів. Вона торгувалася за 0,194462 долара, тобто за день зросла на 10%.

Лістинг на біржах Zaif і SAKURA уже відбувся. Чим більше деталей стане відомо про лістинг, тим більш доступною ставатиме монета протягом наступних 24 годин. Найближчими днями можна очікувати позитивного руху ціни.

Чи варто звернути свою увагу на Cosplay Token (COT)

Наразі Cosplay Token (COT) не є одним із найбільших криптовалютних активів. Дійсно це досить специфічний токен, який орієнтується на косплей-індустрію, вартість якої становить 45 мільярдів доларів.

Однак токен привертає все більше уваги. Хоча ми й не очікуємо, що найближчим часом він зросте в 100 разів, однак у нього є певні можливості для непоганих короткострокових прибутків. Інвесторам, які хочуть скористатися шансом, варто зараз придбати цей актив.