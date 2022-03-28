Відомий художник Коджо Марфо випустить NFT-колекцію

Відомий ганський художник Коджо Марфо оголосив про запуск майбутньої NFT-колекції, яку викарбуть у квітні 2022 року за співпрацею з галереєю JD Malat Gallery, яка займається відомими і зовсім молодими художниками по всьому світу.

Як стало відомо CoinJournal з пресрелізу, у колекції поєднають елементи від Пабло Пікассо, артефакти та маски.

Художник знайомився з мистецтвом і візуальною культурою через традиційні скульптури, артефакти та різьблення, які він бачив, коли ріс у Гані. Вони залишаються для нього життєво важливим джерелом сили.

Розширення трудової етики художника

Коджо Марфо вважає мистецтво інструментом комунікації, що дозволяє йому використовувати все більше ідей та творчості. Його майбутня NFT-колекція стане природним продовженням його трудової етики та буде привертати увагу до нинішньої еволюції суспільства.

Для Марфо NFT – це спосіб охопити людей, які захоплюються мистецтвом і потенційно бажають інвестувати в нього. Ці міцні зв’язки позначать за допомогою NFT-колекції, а також реальних робіт.

Історія та походження надихають

Щоб створити цю колекцію, використали базу із 250 функцій. Для створення унікальних NFT ці функції були розподілені за допомогою алгоритму. При створенні колекції надихались не лише історією, а й ганським походженням художника.

Важливі опори

Цю колекцію побудовали на трьох важливих стовпах: поєднання реального та цифрового світів, художнє бачення та благодійність.

NFT допоможуть залучити нову аудиторію, а також дозволять більшій кількості людей отримати доступ до робіт Марфо і придбати їх. Завдяки новим зв’язкам більше людей побачать його роботи.

Частину виручених коштів направлять в благодійну організацію, яку оберуть. Художник хоче допомогти дітям або людям, які опинилися в небезпечній життєвій ситуації.

Марфо народився в 1980 році і проживає в Лондоні. Галерея JD Malat Gallery надала платформу для більше ніж 1000 митців у Великій Британії, на якій вони можуть виставляти свої роботи. Робота Марфо отримала високу оцінку. Хоча JD Malat є його ексклюзивним представником, його NFT-роботи можуть охоплювати аудиторію по всьому світу.