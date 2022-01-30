За останні три місяці минулого року Visa здійснила платежі у формі криптовалют на суму 2,5 мільярда доларів

65 платформ і бірж стали партнерами Visa, зокрема Coinbase і BlockFi

Генеральний директор Visa Ел Келлі заявив, що цей платіжний гігант «продовжить занурюватися у криптопростір»

Протягом першого фінансового кварталу 2022 року, який завершився 31 грудня, клієнти Visa використовували свої криптокартки та здійснили ними платежі на загальну суму 2,5 мільярда доларів США.

Протягом кварталу компанія обробила транзакції на суму 46,7 мільярда доларів, що на 21% більше, ніж обсяги, які були зафіксовані в тому ж кварталі роком раніше.

Як повідомив генеральний директор Ел Келлі під час розмови про прибутки, суми обсягів криптовалютних електронних переказів компанії-гіганту збільшилися на 70% від тих, що зафіксували у 2021 фінансовому році.

За словами керівника Visa, стрибок платежів, що здійснюються за допомогою криптокарток цієї компанії, відбувся значною мірою через те, що кількість платформ і бірж, які стали її партнерами, зросла з 54 до 65.

До найбільш відомих партнерів належать біржа Coinbase та BlockFi – американський постачальник криптовалютного капіталу.

Як повідомляється у звіті компанії про прибутки , торгові компанії, що приймають криптовалютні платежі Visa, також значно зросли і сягнули 100 мільйонів протягом кварталу.

Келлі зазначив, що платіжний гігант, що випускає кредитні картки, «продовжить занурюватися у криптовалютний простір», адже вони прагнуть допомогти цьому сектору розвиватися. Щоб досягти цього, пояснив він, в стратегічних планах Visa намагатиметься покращити партнерські відносини, що допомагають забезпечити під'єднання, надійність та безпеку, з метою розширення послуг та цінності пропозиції для клієнтів.

Фінансовий директор Visa Васант Прабху заявив, що збільшення криптовалютних карткових платежів є сигналом того, що користувачі бачать користь цієї пропозиції, як повідомляє канал CNBC.

Він зазначив, що клієнти все частіше користуються цією послугою, адже вона надає доступ до ліквідності та дозволяє миттєво і без жодних проблем оплачувати товар.

Окрім того, фінансовий директор Visa повідомив, що, незважаючи на спад на криптовалютних ринках, обсяги продовжують зростати. Він також додав, що платежі розподілялися між різними торговими напрямками, зокрема, роздрібні магазини, ресторани і галузь туризму.

Компанія не має криптовалютних запасів, але все більше намагається підтримувати торговців і платформи. У грудні вона оголосила, що створить консультативний сервіс з питань криптовалют , який буде допомагати організаціям та торговцям.

За словами представників цієї компанії, це пов’язано з тим, що криптоплатежі все більше поширюються. Також метою цього сервісу є допомогти клієнтам, які прагнуть зрозуміти, що таке невзаємозамінні токени (NFT) та цифрові валюти центрального банку (CBDC).