Віталік Бутерін стверджує, що завдяки криптозимам розробники можуть зосередитися на проєктах, а не на спекуляціях, які домінують на бичачих ринках.

Він додав, що на ведмежих ринках с лабкі проєкти зникають.

У 2021 році Bitcoin та Ethereum сягнули своїх історичних максимумів, але відтоді зазнають значних втрат.

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін прокоментував поточні перспективи ринку криптовалют і заявив в інтерв’ю Bloomberg, що криптозими, ймовірно, будуть «вітатися» в просторі цифрових активів.

«Багато людей, які глибоко займаються криптопростором, і особливо розробкою, з радістю вітають ведмежий ринок», – сказав він.

За його словами, багато з цих розробників «вітають» криптозиму – період, коли ринки переживають тривалий ведмежий тренд, коли криптоактиви торгуються нижче або вбік.

Ведмежі ринки – це коли слабкі проєкти зникають

На бичачому ринку люди збуджуються, коли «протягом тривалого періоду ціни зростають на величезні суми», — зазначив він. Однак, незважаючи на те, що багатьом людям подобаються зростаючі ринки, та вони, як правило, «привертають багато короткострокової спекулятивної діяльності».

Коментуючи для Bloomberg, чим розширений ведмежий ринок може бути корисним для цифрового простору, Бутерін повідомив:

«Саме під час криптозими багато із цих додатків зникають, і стає зрозуміло, які проєкти дійсно довгострокові з огляду на їхні моделі, команди та їхніх людей».

Коментарі співзасновника Ethereum щодо проєктів, які зникають, відображають подібні спостереження у криптогалузі. Після буму бичачого ринку та первинного розміщення монет (ICO) 2017 року в 2018 році настав ведмежий ринок, а потім активи гойдалися до 2020 року, коли розпочався новий бичачий ринок.

Серед сотень проєктів, які запустили, щоб скористатися ажіотажем, коли ціни зростають до просто небес, більшість вже зникла.

Бутерін не робив категоричних заяв, що зараз на ринку криптовалют вже настала криптозима. Проте його зауваження лунають в той час, коли біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH) очолили зальний крипторинок і боряться з жорстоким падінням з кінця минулого року.

Такі коментарі зробив гуру криптовалют під час щорічної конференції ETHDenver.