Власники Shiba Inu та Dogecoin цікавляться передпродажем Metacade

Metacade (MCADE) – це абсолютно новий проєкт, який прагне зробити революцію в секторі криптопросторі під назвою «грати та заробляй» (P2E). Навіть власники Shiba Inu (SHIB) і Dogecoin (DOGE), які побачили, на що перетворилися їхні статки під час останнього ведмежого ринку, звернули свою увагу на Metacade. Metacade – це перша у світі ігрова аркада метавсесвіту, що керується спільнотою, вона має всі ті функції, які принесли успіх мем-монетам SHIB і DOGE.

Що таке Metacade?

Metacade — це новий унікальний простір Web3.0, який надає хаб, де розробники та геймери можуть грати, співпрацювати, розвиватися та досягати своїх цілей. Цей проєкт має дорожню карту, згідно з яким він стане ідеальним простором game-fi, і яка допоможе залучити до платформи величезну кількість звичайних і солідних геймерів.

Розробники зможуть долучитися до процесу розробки, а найкращі ідеї для ігор отримають MetaGrants. Геймери зможуть взяти участь у тестуванні та написати відгуки на нові ігри, до того як ці ігри отримають схвалення. Все це буде підкріплюватися голосуванням управління з використанням токена MCADE, а, використовуючи пул ставок, користувачі зможуть отримати частку від майбутніх прибутків проєкту.

Докладніше про стейкінг Metacade

Члени спільноти Metacade можуть застейкати власні токени MCADE і отримати натомість частку доходу цього проєкту. Щоб уникнути збільшення пропозиції монет MCADE, ці доходи будуть виплачуватися в іншій валюті.

Після того, як почнуть надходити потоки прибутків, планують також запустити механізм спалювання токенів або зворотного викупу, щоб вилучати з обігу додаткові монети. На момент запуску загальна фіксована пропозиція становитиме 2 млрд MCADE, при цьому 1,4 млрд токенів виділять на попередній продаж, а 600 млн монет залишать для майбутніх розподілів.

Що міститься в дорожній карті Metacade?

У першому кварталі 2023 року, використовуючи маркетингові методи, Metacade зосередиться на збільшенні спільноти. Це необхідно, щоб залучити до процесу створення розробників та геймерів. Окрім того, проєкт буде розміщено на Uniswap, і це головна причина, чому інвесторам варто розглянути попередній продаж проєкту, доки він не привернув увагу широкого загалу.

Пізніше у 2023 році запустять такі напрямки GameFi: create2earn, play2earn і competive2earn. Щойно буде створено аркаду з багатьма іграми, яка підходить для метавсесвіту та має активну спільноту, потреби в дорожній карті не буде. Межею для Metacade має бути небо, саме тому цей проєкт вже на ранніх етапах привертає до себе увагу.

Що пішло не так із SHIB і DOGE?

У кінцевому підсумку, проєкти Shiba Inu та Dogecoin втратили дух мем-монет та позбулися ідей. В інвесторів не було функцій для заробітку, не були доступу до ігор на блокчейні чи можливостей NFT. Обидва ці проєкти викликали величезний резонанс у просторі та отримали підтримку знаменитостей, однак інвестори сподівалися, що DOGE стане платіжною монетою, але цього так і не сталося. Інвесторів SHIB привабила токеноміка, що обіцяла ціну монети в 1 долар, але це також не вдалося. Інвестори цих монет помічають проєкт Metacаde на Reddit та Discord і, можливо, незабаром будуть поширювати цю інформацію.

Чому варто звернути увагу на Metacade?

Якщо Metacade зможе залучити таку ж спільноту, як у SHIB і DOGE, він зможе утримати цих учасників завдяки моделі заробітку P2E. Metacade може надавати розробникам і гравцям можливості для заробітку, тож коли інформація почне поширюватися, він зможе підтримувати мінімальну щоденну кількість користувачів і залучати нових відвідувачів. Абсолютно прозора система, тому не буде потреби в корпоративному впровадженні. Metacade – самостійний проєкт, який пропонує інвесторам пасивне інвестування, можливості «грай та заробляй» та «твори та заробляй», а також дозволяє залишити за собою попередніх переможців серед мем-акцій.

Висновок

Мем-монети Shiba Inu і Dogecoin мали величезний успіх у 2021 році, але ведмежий ринок став на заваді цим монетам на собачу тематику. Зараз їхні інвестори дивляться наперед і цікавляться передпродажем Metacade. Цей проєкт створює першу в історії аркаду Р2Е-ігор, що керується спільнотою, та пропонує найкращі токеноміки, а також стейкінг, який дозволяє отримати прибутки, і спалювання токенів. І DOGE, і SHIB обвалилися на ведмежому ринку, бо в них не було дорожньої карти, і не з’являлися нові покупці. Натомість Metacade не потрібно вдаватися до хитрощів, адже його токен MCADE має всі атрибути, необхідні для успіху мем-монет.