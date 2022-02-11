Криптовалюта Volt Inu (VOLT) оголосила, що її токен з'явиться у списках на криптобіржі Hotbit. Це важливий крок для цієї мем-монети, та це не призвело до зростання цін. Розглянемо деякі основні моменти:

Коли почали з’являтися новини про лістинг, менше ніж за 24 години Volt Inu (VOLT) знизився майже на 35%.

На момент написання цієї статті монета компенсувала деякі з цих втрат, але все одно падіння становило колосальні 15%.

Volt Inu (VOLT) також планує розмістити свій токен на великих CEX, зокрема на Bitmart і на сінгапурській біржі XT.

Джерело даних: Coinmarket.com

Volt Inu (VOLT): цінова дія та аналіз

У більшості випадків, коли монети розміщають на великих біржах, вони стрімко зростають до небес. Та, схоже, Вольт Іну не дотримується такого сценарію. Як тільки з’явилася новина про лістинг, токен одразу впав на 35%.

Однак протягом дня спостерігалося деяке відновлення. На момент написання статті монета торгувалася в мінусі десь на 16%. Окрім того, за останні 24 години значно збільшились обсяги торгів VOLT, вони піднялись приблизно на 30%.

Очікується, що мем-монету розмістять на інших великих CEX, зокрема на Bitmart і сінгапурській біржі XT.

Чи варто зараз інвестувати в Volt Inu (VOLT)?

Зазвичай, коли мем-монети з'являються у списках основних бірж, їхня вартість різко зростає. VOLT також сподівається на це. Хоча нещодавній лістинг на Hotbit істотно не позначився на його ціні, та коли токен потрапить на такі платформи, як Bitmart, безсумнівно, будуть значні досягнення.

Однак варто пам'ятати, що це мем-монета, а для таких токенів завжди існує великий ризик зниження. Це не та криптовалюта, яку ви захочете тримати, коли ринок падає. Отож, криптовалюта VOLT чудово підходить для короткострокових ігор.