Всього за 7 днів Rally здорожчав на третину. Де купити RLY

Сьогодні ціна Rally в реальному часі становить 0,34 долара, а добовий обсяг торгів складає 92,4 мільйона доларів. За останні 24 години монета Rally зросла на 5,13%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, де і як придбати RLY, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати RLY

Оскільки RLY є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати RLY за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити RLY прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на RLY

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть RLY.

Що таке RLY?

Rally (RLY) — це протокол, який спеціалізується на соціальних токенах і дозволяє творцям запускати власні токени та будувати цифрову економіку навколо них.

Таким чином, без будь-яких перешкод творці, як-от стримери, митці, музиканти, гравці, спортсмени чи творці загального контенту, можуть приєднуватися до своїх спільнот і надавати їм якісь переваги та пільги, щоб збільшувати коло своїх підписників, утримувати їх та заробляти на цьому гроші.

На Rally кожен творець отримує фірмову криптовалюту, яку можна повністю налаштувати на свій смак, і яку вони можуть використовувати так, як вважають за потрібне. Наприклад, творці можуть надати шанувальникам ексклюзивний доступ до контенту, подій чи товарів, або вони можуть монетизувати шанувальників безпосередньо, не сплачуючи при цьому платформі, як це відбувається в соціальних мережах.

Шанувальники можуть демонструвати свою лояльність і підтримку творцям, а також отримати ексклюзивний доступ та переваги. І автори, і шанувальники щотижня отримують від мережі спільноти нагороди в токенах RLY.

Чи варто купувати RLY сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що позначиться на ваших фінансах. Вкладайте лише ті суми, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни RLY

Digital Coin Price робить дуже оптимістичні прогнози щодо токена RLY. Аналітики цього ресурсу очікують, що до кінця цього року він підніметься до 0,47 долара. Наступного року він сягне 0,56 долара, а в 2024 році — 0,59 долара. У 2026 році він буде торгуватися за 0,64 долара, а в 2028 році — за 1,16 долара. До 2029 року токен буде коштувати 1,46 долара.

RLY в соціальних мережах