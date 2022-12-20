Основні тези

Біржа QuadrigaCX оголосила про банкрутство у 2019 році після того, як її генеральний директор Джеральд Коттен помер за таємничих і раптових обставин

Вважалося, що Коттен був єдиним, хто мав доступ до холодних гаманців, де зберігалися кошти

Пізніше виявилося, що Коттен обманював клієнтів, використовуючи QuadrigaCX як схему Понці

У 2019 році після заяви про банкрутство на гаманець помилково перевели понад 100 BTC, а арбітражний керуючий EY заявив, що кошти ці втрачено, оскільки ніхто не мав до них доступу

Цими вихідними гаманці знову прокинулися, і кошти були переказані на сервіс по змішуванню криптовалют

Сплячі біткоїн-гаманці, що належать суперечливій біржі (ні, не тій, про яку ви подумали) QuadrigaCX, прокинулися цими вихідними. Понад 100 біткоїнів, прив’язаних до недіючої біржі, були переміщені з холодних гаманців, хоча до цього часу вважалося, що ніхто не має доступу до цих гаманців.

Для тих, хто не знає, QuadrigaCX — це біржа, заснована Джеральдом Коттеном, вона стала темою захоплюючої драми від Netflix «Нікому не довіряй: Полювання на криптокороля». Це була одна з перших провідних бірж, яка в якийсь момент обробляла понад 80% обсягу біткоїнів в Канаді. Один нюанс: це було шахрайство.

Що сталося з QuadrigaCX?

У 2019 році ця компанія оголосила про банкрутство і при цьому заборгувала клієнтам близько 200 млн доларів. Пізніше виявилося, що це була схема Понці: Коттен відкривав рахунки під псевдонімами та зараховував собі кошти на фіктивні баланси, а потім торгував з клієнтами, які нічого не підозрювали. Весь цей час він жив подвійним життям, і біржа була нічим іншим, як завуальованою старомодною схемою Понці.

Компанія Ernst & Young (EY), яка входить до «Великої четвірки» і виступала арбітражним керуючим, заінтригувала ще більше, коли повідомила, що компанія помилково надіслала 100 біткоїнів на гаманець, до якого не мала доступу.

«6 лютого 2019 року Quadriga випадково перевела 103 біткоїни… на холодні гаманці Quadriga, до яких компанія наразі не має доступу. Спостерігач працює з керівництвом, щоб за можливості повернути назад цю криптовалюту з різних холодних гаманців».

Генеральний директор помер за загадкових обставин

Причина, чому не було доступу до цього гаманця, звичайно, криється в тому, що генеральний директор Коттен загинув під час подорожі за загадкових обставин, і це породило мільйон конспірологічних теорій. Вочевидь, він був єдиним, хто мав ключі від офлайн-гаманців, де була криптовалюта, тому багато хто звинуватив його в інсценуванні власної смерті.

Цими вихідними холодний гаманець, де зберігалися ті 100 BTC з 2019 року, раптом знову став активним. Він надіслав 36 BTC з цього гаманця та 33 BTC з цього гаманця, і це були дві найбільші транзакції. Однак більше, ніж сума, нас цікавить місце призначення – монети переказали до служби змішування Wasabi. Це сервіс для змішування криптовалют, яка дозволяє приховати джерело та кінцеве призначення криптокоштів.

Що це означає?

Що ж, невже Джеральд Коттен живий і здоровий та перебирає свої біткоїни?

Магдалена Гроновська, інспектор з питань банкрутства та член комітету кредиторів Quadriga, сказала, що EY не переміщував ці кошти. А в попередніх звітах EY заявляли, що Коттен був єдиним, хто мав доступ до цих гаманців.

Чесно кажучи, ніхто не розуміє, що відбувається. Це просто ще одна таємниця в історії, яка вже до цього часу була настільки дивною, заплутаною та темною, наскільки це можливо. Єдине, що ми знаємо напевно, це те, що Джеральд Коттен був шахраєм, а QuadrigaCX – це махінація, і тепер монети, які нібито контролював лише він, і які через його смерть вважалися втраченими, знову почали рухатися.

Отже, або Коттен живий, або ж хтось інший має доступ до цих гаманців. Однак якщо цей суб’єкт є легітимним, хочу запитати вас: чому вони відправляють кошти в службу змішування?