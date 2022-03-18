VVS Finance (VVS) продовжує торгуватися на ведмежому ринку

У листопаді минулого року VVS Finance (VVS) сягнув рекордних максимумів, але відтоді токен впав. Ця монета DeFi стабільно перебуває на ведмежому ринку, і через волатильність на загальному ринку її ситуація лише погіршилася. Але чи скоро все почне змінюватися? Можливо, що ні, але нижче зазначемо деякі факти, які вам варто знати:

VVS впав на 85% від максимумів, які зафіксували у листопаді.

На момент виходу статті монета торгувалась за 0,00002232 долара, тобто за добу зросла приблизно на 2%.

Ця низхідна тенденція найближчим часом продовжиться, якщо настрої на крипторинку раптово не зміняться.

Джерело даних: Tradingview

Що буде далі з монетою VVS Finance (VVS)?

Падіння ціни VVS відбулося швидко і різко. Здається, це було так давно, коли у листопаді минулого року токен сягнув історичних максимумів.

Інвестори VVS переживають досить складні часи, адже з початку лютого монета впала майже на 50%. Усі показники імпульсу вказують на низхідну траєкторію монети. Наприклад, VVS торгується нижче кількох важливих SMA, його RSI також свідчить про ризик продажу.

Звичайно будуть дні, коли ціна монети буде зростати. Однак в середньостроковій перспективі ми не очікуємо великої зміни в ціні. Зараз найкраще для інвесторів — почекати, доки не виникнуть ознаки консолідації цін. Можливо, буде бичачий забіг, завдяки якому VVS може піднятися вище важливих показників.

Чи варто купувати VVS Finance (VVS)?

VVS розшифровується як Very Very Simple Finance (напрочуд прості фінанси). Цей проєкт прагне, щоб блокчейн і криптовалюта стали мейнстрімом. Його команда хоче надати користувачам спрощений DeFi-протокол, завдяки якому кожна людина зможе використовувати криптовалюту.

Це благородний жест, і він може принести чудові результати. Той факт, що ринкова капіталізація VVS становить близько 230 мільйонів доларів, означає, що в майбутньому можна очікувати значних прибутків.