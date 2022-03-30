Стало відом, що В’єтнам проводить попередні дослідження, бо збирається встановити сприятливу для криптовалют політику. Як повідомляє місцеве видання Vietnamnet, віце-прем’єр-міністр країни порадив трьом міністерствам прискорити дослідження криптовалют і підготувати правову базу для управління віртуальними активами та валютами.

Це стосується Міністерства фінансів, юстиції, інформації та комунікації, а також Державного банку.

Розробка правової бази у В'єтнамі

Лі Мін Хай, віце-прем’єр-міністр В’єтнаму, доручив трьом міністерствам провести дослідницьку роботу, яка стосується регулювання та управління криптовалютами.

Більше того, віце-прем’єр-міністр також доручив Міністерству фінансів переглянути різноманітні нормативно-правові документи, які потребують попередніх поправок, доповнень або перегляду, щоб завершити створення правової бази для управління віртуальними активами.

Цю правову основу розроблять відповідно до деталей, викладених у рішенні, яке оприлюднили в серпні 2017 року. У цьому рішенні широко окреслено створення правової бази для управління віртуальними активами та валютами.

Цей дослідницький проєкт реалізують, щоб краще зрозуміти природу віртуальних активів, електронних і віртуальних грошей, а також щоб вміти точно застосовувати їх відповідно до в’єтнамської практики та зарубіжного досвіду.

Окрім того, проєкт запропонує конкретні завдання, прийоми та орієнтири щодо розробки та покращення закону про віртуальні активи, електронні та віртуальні гроші, щоб управляти ризиками.

Уряд В'єтнаму раніше вже вніс кілька пропозицій, щоб сприяти збільшенню торгівлі криптовалютами в регіоні. Проте жодних конкретних кроків для покращення становища країни досі не було зроблено.

Зазначимо, що останнім часом торгівля криптовалютою у В’єтнамі стає все більш популярною: дослідження показують, що майже 5,9 мільйона громадян В’єтнаму наразі володіють криптовалютою та зацікавлені у вивченні різних варіантів криптовалют.