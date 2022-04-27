Wanchain співпрацює з Input Output, щоб покращити сумісність Cardano
Wanchain працює над тим, щоб покращити сумісність Cardano та спростити передачу активів між блокчейном та іншими платформами.
Сьогодні вдень платформа Wanchain оголосила, що вона співпрацює з Input Output, командою розробників екосистеми Cardano. Це партнерство спеціалізується на забезпеченні взаємодії між основною мережею Cardano, бічними ланцюгами Cardano та іншими блокчейн-мережами.
Як стало відомо Coinjournal із пресрелізу, ці дві команди розгорнуть децентралізовані двосторонні некастодіальні міжланцюгові мости, які з’єднають Cardano з іншими блокчейнами рівня 1, і це сприятиме покращенню функції взаємодії Cardano.
На додаток до цього, оновлять вузли мосту Wanchain, щоб пов’язати мережі Wanchain і Cardano для подальшого захисту міжланцюгових мостів і транзакцій Cardano. Це означає, що тепер Wanchain стане бічним ланцюгом Cardano, який сумісний із віртуальною машиною Ethereum (EVM).
Лі Ні, віце-президент з розвитку бізнесу та операцій в Wanchain, сказав, що ця остання розробка грає важливу роль для Wanchain. Ні заявив:
«Ми з радістю підтримаємо Input Output, який займається створенням рішення для сумісності Cardano. Ми віримо у важливість децентралізації та маємо чітке бачення майбутнього, в якому глобальний блокчейн-ландшафт працює як прекрасна єдина взаємодіюча мережа. Це буде ще одним важливим кроком у цьому напрямку».
Перетворення Wanchain на EVM-сумісний бічний ланцюг для Cardano дозволить розробникам Cardano dApp отримати доступ до цілої низки мов кодування, фреймворків та інтегрованих середовищ розробника.
Також очікується, що такий підхід покращить безпеку Cardano і надасть рішення для масштабування цього блокчейну. Дінал Патель, керівник продукту в Input Output Global, повідомив:
«Wanchain принесе додаткову функціональність в спільноту Cardano, адже дозволить користувачам взаємодіяти з DeFi-додатками у багатьох мережах, і вони зможуть скористатися перевагами екосистеми, яка зростає».
Мости Wanchain з’єднують понад 15 мереж рівня 1 і рівня 2. Таким чином, завдяки цьому партнерству мережа Cardano взаємодіє з іншими екосистемами децентралізованих фінансів (DeFi) та Web3. Як результат, збільшуються можливості використання для власників токена ADA, а також можна використовувати BTC, ETH, DOT, WAN, XRP та інші монети в екосистемі dApp від Cardano.