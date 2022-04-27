Wanchain працює над тим, щоб покращити сумісність Cardano та спростити передачу активів між блокчейном та іншими платформами.

Сьогодні вдень платформа Wanchain оголосила, що вона співпрацює з Input Output, командою розробників екосистеми Cardano. Це партнерство спеціалізується на забезпеченні взаємодії між основною мережею Cardano, бічними ланцюгами Cardano та іншими блокчейн-мережами.

Як стало відомо Coinjournal із пресрелізу, ці дві команди розгорнуть децентралізовані двосторонні некастодіальні міжланцюгові мости, які з’єднають Cardano з іншими блокчейнами рівня 1, і це сприятиме покращенню функції взаємодії Cardano.

На додаток до цього, оновлять вузли мосту Wanchain, щоб пов’язати мережі Wanchain і Cardano для подальшого захисту міжланцюгових мостів і транзакцій Cardano. Це означає, що тепер Wanchain стане бічним ланцюгом Cardano, який сумісний із віртуальною машиною Ethereum (EVM).

Лі Ні, віце-президент з розвитку бізнесу та операцій в Wanchain, сказав, що ця остання розробка грає важливу роль для Wanchain. Ні заявив:

«Ми з радістю підтримаємо Input Output, який займається створенням рішення для сумісності Cardano. Ми віримо у важливість децентралізації та маємо чітке бачення майбутнього, в якому глобальний блокчейн-ландшафт працює як прекрасна єдина взаємодіюча мережа. Це буде ще одним важливим кроком у цьому напрямку».

Перетворення Wanchain на EVM-сумісний бічний ланцюг для Cardano дозволить розробникам Cardano dApp отримати доступ до цілої низки мов кодування, фреймворків та інтегрованих середовищ розробника.

Також очікується, що такий підхід покращить безпеку Cardano і надасть рішення для масштабування цього блокчейну. Дінал Патель, керівник продукту в Input Output Global, повідомив:

«Wanchain принесе додаткову функціональність в спільноту Cardano, адже дозволить користувачам взаємодіяти з DeFi-додатками у багатьох мережах, і вони зможуть скористатися перевагами екосистеми, яка зростає».

Мости Wanchain з’єднують понад 15 мереж рівня 1 і рівня 2. Таким чином, завдяки цьому партнерству мережа Cardano взаємодіє з іншими екосистемами децентралізованих фінансів (DeFi) та Web3. Як результат, збільшуються можливості використання для власників токена ADA, а також можна використовувати BTC, ETH, DOT, WAN, XRP та інші монети в екосистемі dApp від Cardano.