Сьогодні ціна Waves у реальному часі становить 22,53 долара, а добовий обсяг торгів складає 1,7 мільярда доларів. Протягом останніх 24 годин Waves зріс на 10,55%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Waves, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Waves

Оскільки WAVES є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати WAVES за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити WAVES прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на WAVES

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть WAVES.

Що таке Waves?

Waves — це багатоцільова блокчейн-платформа, яка дозволяє різні варіанти використання, зокрема децентралізовані додатки (DApps) та розумні контракти.

Waves запустили у червні 2016 року невдовзі після проведення однієї з найперших у галузі первинної пропозиції монет (ICO). Цей проєкт прагнув покращити перші блокчейн-платформи за рахунок збільшення швидкості, користі та зручності для користувачів.

З часом ця платформа змінюється і додає нові функції до свого оригінального дизайну.

WAVES є нативним токеном мережі Waves, його загальна пропозиція необмежена. Токен використовують для стандартних платежів, як-от винагорода за блок. Цю екосистему створив учений українського походження Олександр Іванов, і саме через його національність токен зараз активно зростає.

Чи варто купувати Waves сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни Waves

Wallet Investor оптимістично налаштований щодо Waves. Аналітики цього ресурсу очікують, що у довгостроковій перспективі цей токен буде зростати. У березні 2027 року 1 WAVES буде торгуватися за 77 доларів. 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько +242%. Тобто, якщо зараз ви інвестуєте 100 доларів у WAVES, то у 2027 році зможете отримати 342 доларів.

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