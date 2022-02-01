Ціна WAVES безупинно падає вниз.

WAVES відчуває невеликий опір на рівні 10,3 долара.

WAVES/USD наразі торгується на рівні 9,13 долара.

Джерело: TradingView

Ціни Waves демонструють значний ведмежий тренд, при цьому «ведмеді» домінують на цінових графіках протягом більшості часу починаючи з жовтня. Коли 27 січня ціна токена не змогла подолати поріг в 10,3 долара, відбулося різке падіння ціни, і вартість монети впала до зони 9 доларів. Таке падіння зіграло свою роль, ведмежий тренд зберігається і донині.

Денний графік ціни WAVES/USD: «бики» піднялися до рівня опору в 12,8 долара

Протягом вихідних вартість Waves демонструвала негативну тенденцію, і сьогодні ціна впала до 8,55 долара. На ціновому графіку попереднього тижня були червоні свічки, які вказували на те, що «ведмеді» постійно штовхували ціну до падіння; проте 26 січня «бики» також зміцнили свої позиції і підняли ціну до 12,8 долара. Відтоді «ведмеді» перешкоджають тенденції до зростання ціни, але сьогодні вони отримали невелику перемогу, адже ціна в даний момент перебуває на позначці 9,15 долара.

Ковзна середня (MA) знаходиться на рівні 9,55 долара, що трохи нижче цінової точки, і також залишається нижче кривої SMA 50, а це вказує на негативну тенденцію. І навпаки, якщо ми подивимося на сигнали простих ковзних середніх за 9 днів, опір знаходиться на рівні 16 доларів, що вказує на найвищий тиск обсягів на цьому рівні.

З 4-годинного графіку цін Waves видно, що протягом більшої частини сьогоднішнього торгового періоду домінували «бики», та сьогодні після безперервного бичачого домінування «ведмеді» спричинили різке падіння ціни. Хоча негативний імпульс був низьким, він перевищив бичачий імпульс і зробив денну свічку ведмежою. Проте ми помітили, що протягом попередніх восьми годин вартість токена зростала.