Welups Blockchain (WELUPS) позиціонується як альтернативний блокчейн, що прагне реалізовувати інновації у своїй екосистемі. Цей проєкт також має відношення до екосистеми Omanee. Влокчейн створили кілька місяців тому в Дубаї. Хоча це напевно невідомо, але деякі аналітики прогнозують, що найближчими роками ця криптовалюта дуже зросте. Розглянемо деякі важливі моменти:

Наразі Welups Blockchain (WELUPS) торгується десь за 0,001008 долара, а ринкова капіталізація становить 45 мільйонів доларів.

Деякі аналітики вважають, що до кінця 2024 року монета може досягти позначки в 1 долар, тобто вона зросте майже в 1000 разів.

Але, як це буває з багатьма відносно новими проєктами, існує багато подальших ризиків, що можуть стати на заваді досягненню цієї мети.

Джерело даних: Coinmarketcap

Welups Blockchain (WELUPS): шлях до $1

Є кілька причин, чому аналітики з оптимізмом дивляться на Welups Blockchain (WELUPS). По-перше, цей токен внесли ще не на всі основні біржі світу. У минулому ми бачили, як монети солідно зростали в ціні після лістингу на біржах.

Окрім того, Welups Blockchain працює над цілою низкою важливих оновлень, що мають залучити розробників до цієї екосистеми. Більше того, після недавнього розпродажу на криптовалютному ринку, схоже, Welups Blockchain (WELUPS) сягнув дна. Звідси він може лише зростати, особливо якщо врахувати, що настрої на ринку покращуються.

Чи вартує Welups Blockchain (WELUPS) ваших грошей?

Люди, які заробили величезні гроші на криптовалютах, купували їх на ранніх етапах. У майбутньому з'явиться багато криптопроєктів, і значна частина з них зникнуть. Але якщо на початкових етапах ви долучитеся до проєкту і дочекаєтеся, доки він досягне розквіту, ви отримаєте винагороду.

Welups Blockchain (WELUPS) пропонує таку унікальну можливість для ранніх інвесторів. Ринкова капіталізація становить лише 45 мільйонів доларів, і ця монета має всі шанси для розвитку та зростання у майбутньому.