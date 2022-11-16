Провідне криптоказино Winz.io запустило свою криптовалютну спортивну книгу Winz.io Sports.

Winz.io, провідне криптовалютне казино, оголосило про запуск Winz.io Sports, криптовалютної букмекерської контори, що надає доступ до понад 22 000 щомісячних подій у всіх основних видах спорту та кіберспорту.

Згідно з прес-релізом, опублікованим Coinjournal, команда заявила, що запуск Winz.io Sports Sports є важливою віхою для популярного криптовалютного казино.

Платформа доповнює існуючий досвід казино, що охоплює понад 5000 ігор від авторитетних розробників і творців. Запуск цієї платформи втілює мрію Winz.io щодо доступу до криптовалютних ставок на спорт.

Спортивна книга Winz.io дозволяє користувачам насолоджуватися захоплюючими можливостями. Користувачі можуть робити ставки на свої улюблені команди, ліги та турніри.

За словами команди, запуск платформи ближче до Чемпіонату світу 2022 року в Катарі означає, що футбольні ентузіасти матимуть нову можливість робити ставки на свої національні команди. Крім того, Winz.io Sports запропонує доступ до тисяч подій у прямому ефірі щомісяця, охоплюючи такі популярні види спорту, як футбол, теніс, баскетбол та інші види спорту.

Гравці також мають можливість скористатися новим захоплюючим бонусом. Ввівши код SPORTS під час депозиту, гравці отримують безризиковий бонус до 20 доларів США та 100% бонус на депозит до 500 доларів США, додала команда.

Winz.io додав, що, як і інші бонуси, рекламні акції та події, які він організував, немає вимог щодо ставок. Однак умови бонусу застосовуватимуться до бонусу за безризикові ставки та 100% бонусу на депозит.

Команда заявила, що її рішення ніколи не встановлювати вимоги щодо ставок на бонуси та акції допомагає виділити її платформу серед конкурентів.

Winz.io повідомляє, що користувачі можуть вносити та знімати кошти через біткойн (BTC), Ethereum (ETH), лайткойн (LTC), доджкойн (DOGE) і Ripple (XRP) на Winz.io Sports. Відділення казино також підтримує Tether (USDT), Binance Coin (BNB), Bitcoin Cash (BCH) і Tron (TRX), додала команда.

Із запуском Winz.io компанія заявила, що тепер пропонує тисячі інших причин для любителів криптовалют перевірити пропозиції казино та спортивних точок.

Winz.io — це криптовалютне казино, яке було запущено в квітні 2020 року. Мета Winz.io казино — запропонувати справедливі та швидкі криптовалютні азартні ігри. Усі бонуси та нагороди, виграні в акціях на Winz.io, не потребують ставок.