Сьогодні ціна WOO Network в реальному часі становить 0,77 долара, а обсяг торгівлі за 24 години складає майже 151,5 мільйона доларів. Токен зріс на 15,77% за останні 24 години, оскільки сьогодні його внесли до списків на біржі Binance. Торгівля відкрилась о 08:30 за Києвом. Вивести WOO можна буде 9 лютого о 08:30 за Києвом.

Якщо бажаєте дізнатися більше про Woo Network, чи варто зараз купувати цей токен, а також де сьогодні найкраще придбати WOО, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати WOO

Оскільки WOO є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати WOO за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити WOO прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на WOO

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть WOO.

Що таке WOO?

WOO Network — мережа великих обсягів ліквідності, яка з'єднує трейдерів, біржі, установи та DeFi-платформи, а також надає людям доступ до найкращої у своєму класі ліквідності, та щоб ті могли торгувати з низькими або нульовими витратами. Токен використовують в мережевих продуктах CeFi та DeFi для стейкінгу і знижених комісій.

Екосистема WOO складається з WOO X, торгової платформи з нульовою комісіями, що містить модулі робочого простору, які можна повністю налаштувати під себе; а також з Wootrade, точки доступу для інституційних клієнтів, щоб ті могли оновити свої книги замовлень.

В окремих протоколах і додатках DeFi мережа розгортає пули WooFi, щоб користувачі могли отримати покращену ліквідність в мережі і проводити торги. Щоб досягти цього, пули ліквідності в мережі поєднуються з різними інструментами поза ланцюгом, наприклад, стратегії хеджування, оракули ціноутворення, кількісна торгівля.

Чи варто купувати WOO сьогодні?

Перш ніж інвестувати в WOO, прочитайте принаймні декілька цінових прогнозів і проведіть власне дослідження ринку. Після дуже розрекламованого лістингу його цінова траєкторія може змінитися в протилежному напрямку.

Прогноз ціни WOO

Wallet Investor вважає WOO помірно гарною інвестицією. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що в лютому 2027 року токен буде торгуватися за 1,07 долара. Це десь на третину вище від поточної ціни. Якщо зараз ви інвестуєте в WOO 100 доларів, то в 2027 році зможете отримати 135 доларів.

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