Компанія Баффета Hathaway Berkshire придбала акції компанії, бізнес-модель якої підтримує біткоїн, на суму 1 мільярд доларів.

Також ця компанія-старожил продала акції Visa і Mastercard на суми в 1,8 мільярда доларів і 1,3 мільярда доларів відповідно.

Компанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway інвестувала в бізнес, пов’язаний з біткоїном. Вона придбала акції бразильської фінтех-компанії Nubank вартістю 1 мільярд доларів.

Деталі, які розкрили у звіті про цінні папери від 14 лютого, свідчать, що в четвертому кварталі компанія Баффета придбала акції бразильського цифрового банку і інвестувала 1 мільярд доларів, щоб отримати акції класу А цієї фінтех-компанії.

Також із цього документа стало відомо, що Berkshire продала свої акції компаній Visa і Mastercard на суму понад мільярд доларів. Згідно з деталями звіту компанії за 4 квартал 2021 року, цей інвестиційний гігант скинув свої акції Visa на суму 1,8 мільярда доларів і акції Mastercard на суму 1,3 мільярда доларів.

Компанія Nubank зареєстрована на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), вона дебютувала на американській біржі 9 грудня 2021 року. Коли проводили IPO, компанія коштувала 45 мільярдів доларів, і на той момент вона була найбільшим цифровим необанком за ринковою вартістю.

Акції NU становлять близько 0,3% портфеля Berkshire Hathaway.

«Оракул Омахи», як називають цього інвестиційного гуру, ніколи не цурався критикувати біткоїн і загальний криптосектор, і раніше він називав біткоїн «отрутою для щурів у квадраті».

Баффет досі не інвестував безпосередньо в біткоїн, але він володіє мільярдними акціями компаній, які все більше наближаються до криптовалютного простору.

Серед них є такі американські банки: Bank of America, US Bancorp і BNY Mellon. Окрім того, компанія Berkshire купила акції Activision Blizzard на суму майже 1 мільярд доларів. Нагадаємо, нещодавно корпорація Microsoft Corp придбала Activision Blizzard.