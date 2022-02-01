XRP знаходиться на підйомі, але й досі в тісній консолідації

Сьогоднішній аналіз цін є позитивним.

XRP/USD консолідується вище 0,60 долара.

Раніше протягом тижня токен сягнув максимуму в 0,65 долара.

Сьогоднішня ціна є позитивною, і очікується додатковий підйом, адже у четвер токен встановив нове дно на рівні 0,60 долара. В результаті чого поточний відкат XRP/USD має завершитися ще однією спробою піднятися вгору цими вихідними.

Протягом попередніх 24 годин ринок поступово відновлював позитивну динаміку. У той же час Ripple (XRP) трохи впав десь на 1%.

Ripple міцно тримається вище 0,60 долара

За попередні 24 години ціна XRP/USD рухалась в діапазоні 0,5934 – 0,6189 долара і демонструвала значну волатильність. Весь обсяг торгів знизився на 21,49% до 1,15 мільярда доларів. Однак загальна ринкова капіталізація становить близько 29,34 мільярда доларів, тому ця криптовалюта посідає 8-у сходинку у рейтингу кращих.

На 4-годинному графіку видно, що ціна набирає сили і може піднятися сьогодні вранці. Скоріше за все, цими вихідними токен сягне попереднього максимуму в 0,65 долара.

Цього тижня цінова дія була дуже спокійною. Після кількаденного зростання 26 січня пара XRP/USD сягнула значного максимуму в 0,65 долара, а це свідчить про те, що на загальний крипторинок повернувся бичачий імпульс.

Джерело: TradingView

Через подальший відкат вдалося встановите більш високе дно на рівні 0,60 долара, що свідчить про додаткову позитивну ринкову активність. Відтоді XRP торгується убік над рівнем підтримки і створив солідну основу, щоб знову зростати.

Як наслідок, XRP/USD незабаром здійснить ще одну спробу піднятися. З динаміки видно, що ціна Ripple вже помірно піднялася, ймовірно, найближчими годинами варто очікувати подальше зростання.

Ripple має позитивну ціну, адже останніми днями йому вдалося встановити трохи вище дно близько 0,60 долара. Оскільки вдалося побудувати солідну основу для консолідації, ймовірно, тепер XRP/USD буде зростати.