Корпорація Nuvei і XT.COM об'єдналися, щоб полегшити онбординг нових користувачів, як стало відомо CoinJournal з пресрелізу.

Завдяки співпраці XT і Nuvei будуть використовувати платформу Simplex для ввімкнення та вимкнення криптовалюти від Nuvei, яка дозволить користувачам поповнювати свої рахунки за допомогою зручних способів оплати.

Багато способів поповнення рахунку

XT.COM є однією з провідних світових криптобірж. Завдяки цьому партнерству більше нових користувачів познайомляться із платформою XT.COM.

Поповнити рахунок можна за допомогою банківського переказу, кредитних і дебетових карток, Apple Pay тощо. Користувачі мають швидкий і безперешкодний доступ до понад сотні різних криптоактивів.

Більше 30 млн користувачів

XT.COM має понад 300 000 активних користувачів щомісяця. Загалом ця перша у світі соціальна криптобіржає має понад 30 мільйонів користувачів.

Завдяки інтеграції провідного рішення для обробки платежів Nuvei можна зручно та безпечно отримувати криптоактиви безпосередньо на платформі.

Безліч доступних інструментів

Біржа надає доступ до широкого спектру продуктів, наприклад: безвідсоткова маржа, спотова торгівля, торгівля фіатом та деривативами, стейкінг монет, а також ETF-інструменти. Користувачі можуть отримати доступ до платформи XT.COM через iOS та Android на ноутбуці, комп’ютері та мобільних пристроях.

Завдяки партнерству з XT.COM Nuvei розширить охоплення в різних регіонах Європи, Азії та Північної Америки. Серед партнерів XT.COM є: Btok в Азії, Tapatalk у Північній Америці та Європі.

Вебер Ву, генеральний директор XT.COM, заявив:

Суспільство все активніше приймає криптовалюту. Однак найбільшою проблемою для багатьох користувачів залишається як встановити зв'язок між фіатними грошима та криптовалютами. Використовуючи Simplex від Nuvei, ми можемо допомогти користувачам з усього світу легко долучитися до криптосвіту.

Філіп Фаєр, голова та генеральний директор Nuvei, додав:

Нам приємно підтримати XT.COM і надати для роботи нашу глобальну платформу. Це партнерство дозволить мільйонам нових користувачів приєднатися до криптовалютної екосистеми, а також вони зможуть скористатися вже знайомим досвідом використання зручних способів оплати, які використовуються в електронній торгівлі.