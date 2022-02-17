Січневний обвал криптовалют зачепив багато монет, а XYO (XYO) він наніс тяжкий удар. Під час криптозими ця монета фактично впала нижче своєї початкової ціни. Проте за останні два тижні спостерігається деяке відновлення. Чи зможе XYO (XYO) зміцніти у 2022 році? Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент виходу публікації XYO торгувався за 0,02176 долара, тобто у добовій внутрішньоденній торгівлі ві зріс приблизно на 2,5%.

Монета торгується нижче початкової ціни в 0,0225 долара, яка була під час запуску, що вказує на значне падіння.

Окрім того, XYO торгується дуже низько порівняно з його ATH в 0,0834 долара, який зафіксували в листопаді 2021 року.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе XYO (XYO) повністю відновитися в 2022 році?

Безсумнівно, цього року XYO (XYO) може повністю відновитися. Ми очікуємо, що з часом настрої на ринку покращаться, і відповідно збільшаться й прибутки. Більше того, XYO демонструє деякі ознаки життя.

Після того, як у січні токен впав до мінімуму в 0,0193 долара, він різко підскочив. На момент написання статті монета торгувалася за 0,02176 долара. Однак важливо відзначити, що для неї й досі залишається актуальним ведмежий прогноз.

Вона торгується набагато нижче своїх 25- та 50-денних експоненціальних ковзних середніх. Якщо монета зможе піднятися вище своєї 50-денної EMA в 0,0264 долара, то після цього може відбутися вирішальний прорив.

Чи варто інвестувати в XYO (XYO)?

Той факт, що XYO різко впав, свідчить про те, що він готовий, щоб його купували. Більше того, токен впав нижче своєї початкової ціни, тобто він продається зі знижкою. Якщо маєте бажання придбати цей актив, зараз саме ідеальний час.

До того ж, XYO нещодавно оголосив про створення екосистемного фонду розміром близько 20 мільйонів доларів, який буде стимулювати розробників і залучати нові додатки. Це допоможе підвищити його цінність у довгостроковій перспективі.