Криптовалюта Shiba Inu демонструє одні з найкращих результатів, з моменту свого запуску в 2020 році вона зросла на 48 000 000%.

Shiba Inu хоче й далі зростати, тому запустила рішення для масштабування рівня 2.

Зараз SHIB торгується на ключовому рівні опору і до кінця лютого може змінити в будь-який момент змінити свій напрямок.

Shiba Inu (SHIB) — одна з найвідоміших у світі мем-монет і одна з найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією. Shiba Inu здобула славу в 2021 році і змогла ефективно скористатися зростанням мем-монет, яке спровокував Dogecoin у 2020 році.

Shiba Inu стала однією із найрезультативніших криптовалют і менше ніж за рік отримала прибутки в понад 48 000 000%. Тобто, якби у 2020 році ви інвестували в SHIB всього лиш 10 доларів, то сьогодні б ви були мільйонером.

Команда Shiba Inu працює над рядом розробок, які допоможуть збільшити внутрішню цінність цієї криптовалюти у майбутньому. Однієї з найбільш очікуваних розробок є запуск метавсесвіту, і це дозволить Shiba Inu зайти на ринок вартістю трильйони доларів.

Shibarium є потенційним драйвером росту Shiba Inu

Протягом останніх двох років Shiba Inu в основному зростав через ажіотаж навколо мем-монет. Однак наразі він намагається відходити від цього і працює над тим, щоб надати токену практичної користі.

Одним із кроків, які зробила команда Shiba Inu, є розробка рішення рівня 2 для Shiba Inu під назвою Shibarium . Воно допоможе зменшити транзакційні витрати та збільшити швидкість. І, як результат, SHIB стане більш придатним для використання як валюта і поширюватиметься більше.

Це дуже важливо, враховуючи те, що Shiba Inu набуває все ширшої популярності навіть серед таких великих корпорацій, як-от AMC. З огляду на те, що команда займається розробкою платформи рівня 2, SHIB може стати чудовою інвестицією в 2022 році.

Чи варто купувати Shiba Inu?

Джерело: TradingView

Протягом останніх 48 годин Shiba Inu зростав. Проте, здається, темпи зростання сповільнились на рівні 0,00002534 долара на опорі Фібоначчі 38,2%.

Якщо Shiba Inu зможе подолати 38,2% Фібоначчі, то зможе завершити місяць на високій ноті і, можливо, до кінця місяця підніметься вище 0,00002700 долара.

Однак, якщо імпульс загального ринку впаде, Shiba Inu може до кінця лютого знову опуститися до підтримки Фібоначчі 23,6% на рівні 0,00002357 долара.