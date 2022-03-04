Зараз відбувається корекція Cardano, проте його базові основи покращуються

Cardano перебуває в стадії корекції, бо загальний ринок криптовалют дещо послабився після того, як наприкінці лютого зростав.

Базові основи Cardano покращуються, адже є три оновлення, завдяки яким Cardano стане більш зручним для Dapps.

Завдяки одному з оновлень, яке нещодавно реалізували, ціна монети зросла на 12%.

За ринковою капіталізацією Cardano (ADA) є однією з найбільших блокчейн-платформ. Хоча протягом останніх кількох років його постійно розробляли, основні показники Cardano сильніші, ніж у багатьох його конкурентів.

Одним із факторів, які виділяють Cardano на тлі інших, є його безпечність. Алгоритм Ouroboros Proof-of-Stake від Cardano є першим алгоритмом Proof-of-Stake, безпечність якого доведена. Це важливий показник, оскільки зараз дуже багато фінансових додатків переходять на блокчейн, і, якщо вони працюватимуть на небезпечних блокчейнах, це може мати катастрофічні наслідки. І саме тому Ethereum продовжує домінувати на DeFi-ринку, незважаючи на його очевидну дорожнечу і проблеми з масштабованістю.

Хоча Cardano ще не отримав масового поширення, він має досить позитивні перспективи. Декілька великих проєктів, зокрема і проєкт метавсесвіту, переходять на Cardano. Крім того, команда Cardano оголосила про кілька важливих оновлень, які можуть сприяти зростанню Cardano у 2022 році.

Технічні оновлення Cardano можуть спровокувати ріст цін

Компанія IOHK запланувала на 2022 рік три основні оновлення, які вже впроваджуються. Одне із оновлень, які вже реалізували, — це введення легких гаманців і магазину Dapp. Творці Cardano прагнуть, щоб тепер, коли запровадили смарт-контракти, він працював ефективніше.

Через ці новини монета ADA зросла більше ніж на 12%. Це свідчить про те, що чим більше з'являється оновлень в мережі, тим більше інвестори вірять, що блокчейн Cardano буде працювати ще ефективніше. Також заплановано такі оновлення: введення бічних ланцюгів для кращого масштабування та створення рішення, яке допоможе із синхронізацією.

Cardano торгується в ведмежому каналі

Джерело: TradingView

Зараз Cardano торгується в ведмежому каналі, хоча обсяги є низькими. Протягом останніх 24 годин Cardano перевищив 100-денну ковзну середню на рівні 0,9271 долара, і розпродаж цієї монети прискорюється.

Якщо Cardano опуститься нижче 0,90 долара, цілком можливо, що в короткостроковій перспективі ціна знизиться до 0,85 долара або й нижче. З іншого боку, якщо відбудеться розворот і Cardano подолає 50-денну ковзну середню на рівні 0,9495 долара, це може стати гарним сигналом того, що в найближчій перспективі ціна підніметься вище 1 долара.

Висновок

Cardano працює над трьома основними оновленнями, які, за очікуваннями, зроблять його більш привабливим для розробників Dapps. Однак, як і решта ринку, Cardano в даний час перебуває в стадії корекції після зростання наприкінці лютого.