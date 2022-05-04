Anchor Protocol й досі знаходиться під тиском попри те, що він демонструє досить непогані результати на ринку. Токен ANC торгується за 1,7100 долара, що трохи вище мінімуму цього місяця, який становить 1,5855 долара. Він залишається десь на 72% нижче від цьогорічного максимуму, і саме тому його загальна ринкова капіталізація становить понад 587 млн доларів.

TVL у Anchor знову зростає

Anchor Protocol — це провідний блокчейн-проєкт у секторі децентралізованих фінансів (DeFi). Це платформа для позик та заощаджень, яка славиться тим, що дає своїм користувачам чудові винагороди.

Згідно з офіційним вебсайтом, загальна заблокована вартість (TVL) Anchor становить понад 19,9 млрд доларів. З них загальна сума депозитів складає понад 14 млрд доларів, а загальна сума застав – понад 5,9 млрд доларів. Загальний резерв прибутковості монети становить понад 198 млн UST.

Протягом останніх кількох місяців Anchor Protocol демонстрував досить слабкі результати, оскільки інвестори відреагували на введення напівдинамічної ставки прибутковості, яка означає, що ставка прибутковості монети буде коригуватися кожного першого дня місяця.

Дізнайтеся більше про те, як купити криптовалюту .

Вбудована система оновлює APY на +/-1,5%, при цьому стеля становить 20%. Ця система залежить від резерву прибутковості. Наприклад, якщо резерв прибутковості підвищиться на 1,5%, ставка прибутковості також підвищиться на 1,5%.

З іншого боку, якщо резерв збільшиться на 3%, ставка заробітку також зросте на 1,5%. У неділю на офіційній сторінці у Twitter повідомили, що APY для протоколу на цей місяць становить близько 18%.

Anchor Protocol також падає, оскільки інвестори реагують на нещодавню пропозицію 25, в результаті якої час очікування оракула збільшився з 60 до 90 секунд.

Ціна Anchor Protocol

Протягом останніх кількох місяців Anchor Protocol перебуває в потужному ведмежому тренді, оскільки й досі люди хвилюються щодо прибутків. Монета опустилася трохи нижче верхньої лінії низхідного каналу. Окрім того, вона торгується трохи нижче 25- і 50-денних ковзних середніх, тоді як стохастичний осцилятор перемістився трохи нижче рівня перекупленості.

Таким чином, цілком ймовірно, що токен ANC відновить низхідний тренд, оскільки ведмеді націлились на нижню лінію низхідного каналу, що знаходиться на рівні 1,45 долара. Якщо монеті вдасться піднятися вище рівня опору в 1,8 долара, то цей ведмежий прогноз буде скасовано.