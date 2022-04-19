Ціна Near Protocol піднімається, оскільки ця екосистема продовжує зростати. Наразі токен торгується за 17,12 долара, що приблизно на 130% вище лютневого мінімуму. Його ринкова капіталізація зросла до понад 11,35 мільярда доларів, і саме тому монета зараз займає 17-у сходинку серед найбільших криптовалют.

Екосистема Near зростає

Near Protocol — це один з найбільших блокчейнів, який прагне стати провідним гравцем криптогалузі. Зараз мережа перетворюється на повністю розподілену платформу. Шардинг – це складний процес, який розбиває блоки на менші частини (сегменти, шарди). В результаті цього збільшується загальна пропускна здатність мережі.

Квітень був успішним місяцем для Near Protocol. По-перше, розробники залучили від інвесторів понад 350 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на розвиток екосистеми, їх використають на гранти для розробників і залучення більшої кількості розробників. Новий збір коштів відбувся за кілька місяців після того, як розробники зібрали 150 мільйонів доларів.

Також ціна Near Protocol збільшується через постійне зростання цієї екосистеми. За даними DeFi Llama, загальна заблокована вартість (TVL) мережі зросла до понад 1,4 мільярда доларів. TVL самого токена Near піднялася до 476 мільйонів доларів, тоді як Aurora підскочила до понад 960 мільйонів доларів.

У вівторок NEAR різко здорожчав після того, як TVL у Ref Finance піднялася вище 200 мільйонів доларів. За останні 24 години ця загальна заблокована вартість зросла на 14%, а за останні сім днів — на 52%. Саме тому цей проєкт став найбільшим додатком на базі Near Protocol. Інші додатки в мережі також спостерігають значне зростання своїх TVL. Наприклад, Burrow піднявся вище 143 мільйонів доларів, і Meta Pool сягнув вище 143 мільйонів доларів.

Прогноз ціни на Near Protocol

На денному графіку видно, що протягом останніх кількох місяців ціна NEAR знаходилася в потужному бичачому тренді. За цей період монета утворила візерунок «чашка з ручкою» . Така модель зазвичай свідчить про те, що бичачий тренд буде тривати.

Окрім того, монета піднялася вище 25- і 50-денних ковзних середніх. Також вона піднялася вище висхідної лінії тренду, зображеної коричневим кольором. Таким чином, ціна Near Protocol й далі буде зростати, оскільки бики налаштовані піднятися до історичного максимуму в 20,50 долара.