Біткоїн (BTC) відступив від свого внутрішньоденного максимуму в 45 300 доларів, якого досяг у вівторок, і в даний час знаходиться на рівні близько 43 450 доларів. Здається, зростання, що тривало з вихідних, наразі сповільнилося.

Однак, враховуючи бичачі настрої щодо короткострокового руху ціни цієї флагманської криптовалюти, криптоаналітик Rekt Capital заявляє, що можливий новий спад.

Він каже, що пара BTC/USD наближається до ключового рівня, який, якщо його вдасться досягти і перетворити на підтримку, означатиме, що перспективи довгострокових інвесторів змінилися на позитивні. Такий оптимізм може стати каталізатором для подальшої купівлі, ймовірно, це допоможе бикам підштовхнути ціну, і вона зможе-таки подолати психологічно важливу позначку в 50 000 доларів.

Ось що зазначив аналітик, відомий під псевдонімом, коли ціна BTC загравала з опором близько 45 300 доларів:

«BTC повільно наближається до 200-денної EMA (чорна лінія). Перетворіть EMA на підтримку, і це буде свідченням того, що настрої довгострокових інвесторів щодо Bitcoin знову стають бичачими.»

Він поділився графіком, що зображений нижче, який показує відновлення біткоїну після розгрому минулого місяця та потенційний прорив до 47 000 доларів.

Графік, на якому зображено стрибок BTC до 200 EMA. Джерело: Rekt Capital у Twitter .

Цей рівень являє собою 200-денну експоненціальну ковзну середню, яку Rekt Capital виділяє як один із ключових показників довгострокових настроїв інвесторів щодо біткоїну.

«Чорна 200 EMA є довгостроковим показником настроїв інвесторів щодо BTC. На даний момент 200 EMA становить приблизно 47 000 доларів», – повідомив він.

Хоча аналітик оптимістично налаштований щодо BTC/USD, він вказує на графік, де зображено 200 EMA проти поточних цінових рівнів, і зазначає, що бикам, можливо, доведеться трохи поборотися, перш ніж вони перетворять цю лінію на підтримку.

#BTC is trying to turn the black level into support & break into the $43100-$51900 range

However, just above this black level is the blue 50-week EMA resistance$BTC needs to turn both black & blue EMA into support to move higher inside the $43100-$51900 range#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/H7PYXbgGfp

— Rekt Capital (@rektcapital) February 8, 2022