Який актив варто придбати: Bitcoin чи Ethereum?

Вибір між цими двома активами може бути дещо важким і навіть стане ризикованим, якщо ви не достатньо розумієте, як працює конкретний індивідуальний актив. Однак з точки зору купівлі та продажу цифрових активів часто ринок досліджують за двома параметрами: фундаментальний та технічний аналіз.

Здебільшого фундаментальний аналіз пов’язаний з економічними оновленнями, а технічний аналіз базується на розумінні цінової дії на ринку.

І стосовно вибору, які криптоактиви варто придбати. У цій статті ви дізнаєтеся, в яку цифрову валюту варто інвестувати ваші кошти.

Bitcoin (BTC)

Нещодавнє дослідження, яке провели 26 січня 2022 року 33 фахівці з фінансових технологій панелі Finders, показує, що ціна BTC сягне 94 тисяч доларів до кінця року. Крім того, ця група також має довгостроковий прогноз щодо біткоїну, і вони передбачають, що в 2025 році ціна активу сягне 192 800 доларів, а до кінця 2030 року буде становити 406 400 доларів.

Це може бути досить оптимістичним поглядом на ринок біткоїну. З іншого боку, деякі учасники ринку вважають, що майбутнє підвищення процентної ставки негативно вплине на ринок криптовалют. І навпаки, інші інвестори дотримуються думки, що зараз саме ідеальний час купувати біткоїн.

Ethereum (ETH)

Тепер перейдемо до нещодавньої ціни Ethereum на ринку криптовалют та NFT. Слід зазначити, що токен ETH поступається своїм аналогам у просторі NFT.

Через високу комісію за транзакції в його мережі Ethereum поступається іншим більш молодим блокчейнам, як-от Solana (SOL) і Tezos, які приваблюють розробників NFT нижчими комісіями за транзакції порівняно з комісіями за газ Ethereum.

У зв'язку з перевантаженням та високою платою за газ, що властиві блокчейну Ethereum, багато NFT-ентузіастів відмовляються використовувати цей токен під час транзакцій на NFT-ринку.