Криптовалютні азартні ігри стають дедалі популярнішими по всьому світу, адже все більше людей обирають криптоказино. Аналогічним чином ця тенденція швидко набирає обертів і в Європі, зокрема в Німеччині, де все більше трейдерів дотримуються думки, що чинні регуляторні норми є занадто обмежуючими та неприйнятними.

Чому все більше гравців обирають криптоказино

Те, що кількість гравців у криптоказино зростає, значною мірою пов’язано з запровадженням нового закону щодо азартних ігор, який просто не працює.

Для прикладу, згідно з Державним договором про азартні ігри, який набув чинності 1 липня 2021 року, і який нещодавно переглянули, максимальна ставка в ігровому раунді становить 1 євро. Хоча існує багато онлайн-казино без такого ліміту в 1 євро , однак вони не мають німецької ліцензії. Цей закон встановлює й багато інших обмежень для місцевих операторів азартних ігор закон, тому гравці змушені виходити на інші ринки.

Оператори зобов’язані передавати інформацію про ігрову поведінку гравців (зокрема розмір їхніх депозитів та ставок) до центральної федеральної бази даних. Саме через такий моніторинг багато людей переходять до криптоказино – офшорних казино, бізнес яких ведеться на екзотичних островах (наприклад, Кюрасао ). Тут вони можуть грати в азартні ігри ніби анонімно.

Гігант програмного забезпечення для онлайн-казино SoftSwiss допомагає познайомитися з криптоказино новим гравцям, які мають обмежений досвід користування криптовалютами та цим сектором.

SoftSwiss – програмне забезпечення для криптоказино

Компанію SoftSwiss заснували в Білорусі в 2008 році, і спочатку вона розробляла програмне забезпечення для аукціонних будинків. Однак з 2021 року компанія в основному створює програмне забезпеченні для онлайн-казино. Ця компанії пропонує сучасні, надзвичайно гнучкі технологічні рішення, які оператори казино можуть з легкістю використовувати на своїх платформах.

SoftSwiss має понад 800 співробітників по всьому світу, а її технологію вже інтегрували сотні онлайн-казино.

Керуйте фіатними коштами та криптовалютами за допомогою CoinsPaid

Оскільки криптовалюти набувають все більшого поширення, і їх все частіше використовують в онлайн-казино, SoftSwiss почала інтегрувати віртуальні валюти у свої модулі оплати. Також команда вирішила створити власний гаманець – CoinsPaid.

Основні характеристики гаманця CoinsPaid

Сумісність : гаманець розробили таким чином, що він забезпечує 100% сумісність інтерфейсів модуля оплати та казино.

Підтримка декількох валют : CoinsPaid — це гарячий гаманець, який наразі підтримує 25 віртуальних і 40 фіатних валют.

Жодних комісій : користувачі не сплачують жодних комісій за вхідні та вихідні транзакції в казино (за винятком комісій, які мають сплачувати майнери відповідних монет і токенів).

Вбудований обмін валют: також цей гаманець має вбудовану функцію обміну криптовалютами, а це дозволяє обмінювати визначені валюти в один клік.

Зайти у криптопростір стало дуже просто

Для всіх відвідувачів онлайн-казино, які вперше зіштовхуються з віртуальними валютами та криптоказино, SoftSwiss пропонує ідеальне універсальне рішення.

Звичайно, можна скористатися і багатьма іншими гаманцями. Однак тут більшість знову стає «німцем Мішелем», який воліє отримати все з одного джерела. Для таких випадків SoftSwiss пропонує чудову універсальну платформу для всіх онлайн-казино.