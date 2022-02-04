Який серед цих стейблкоінів кращий: Tether (USDT) проти USDC

Через нестабільність більшості криптовалют стався бум стейблкойнів. Ці активи прив’язані до зовнішніх активів, переважно до фіатних валют. Серед усіх стейблкоінів найвищий рейтинг займають Tether і USD Coin, які прив’язані до долара США. До того ж, вони вказані практично на кожній біржі, в кожному dApp і гаманці.

USDT став першим, у 2014 році його створила і випустила компанія Tether Limited, щоб інтегрувати фіат у криптопростір. Він має найвищу ринкову капіталізацію і найбільше торгується на ринку. Його використовують при здійсненні торгової діяльності та для розрахунків за транзакціями на різних блокчейнах, з якими він сумісний. Окрім того, щоб уникнути волатильності, можна конвертувати інші криптовалюти в USDT, та одночасно отримувати винагороди за утримання цієї монети.

USDC — це стейблкоін, творцями якого є Circle Internet Financial та Coinbase; вони запустили його у 2018 році. Centre Consortium забезпечує його прозорість та стабільність. Цей проєкт запустили на базі блокчейну Ethereum, і тому його можуть використовувати різні dApps. У зв'язку з цим він став популярним в екосистемі DeFi, де власники, окрім іншого, можуть брати кредити та отримувати високі прибутки.

Обидва стейблкоіни мають центральний орган і стимулюють легке коливання цін. На сьогоднішній день обидві монети вичерпали свій загальний запас. У травні 2019 року USDC досяг максимуму в 1,17 долара, але наразі коштує 0,99 долара. USDT зараз коштує рівно 1 долар, але в липні 2018 року сягнув рекорду в 1,32 долара.

Як зазначалося раніше, ринкова капіталізація USDT становить 78,2 мільярда доларів, і серед стейблконів він торгується найбільше; а USDC йде слідом за ним з різницею в 31 мільярд доларів. Хоча обидва вони доступні в Ethereum, Algorand і Solana, та USDT сумісний з блокчейнами Tron, EOS, OMG, SLP і Bitcoin. Щомісяця Grant Thornton перевіряє USDC, а за USDT слідкує Freeh Sporkin & Sullivan LLP.

Коли обираєте кращу монету, прив'язану до долара, варто звернути увагу на курс обміну. Серед цих двох кращою інвестицією є USDC, бо вона стабільна, регулюється та постійно перевіряється. Пам'ятайте, інвестиції в криптовалюту дуже ризиковані, незалежно від того, наскільки стабільними вони здаються. Проведіть власне дослідження та дійте мудро.