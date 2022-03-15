У понеділок Управління з фінансового регулювання (FSA) Японії разом із Міністерством фінансів наказали криптобіржам припинити виконувати транзакції, які мають відношення до активів, фізичних або юридичних осіб, що потрапили під санкції проти Росії та Білорусі, які ввели після вторгнення Росії в Україну.

Цей наказ набув чинності після того, як країни Великої сімки (G7) (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США) встановили, що росіяни почали використовувати цифрові активи для обходу санкцій. Ці держави заявили, що суворо відреагують на незаконні дії росіян, які намагаються скористатися своїми цифровими активами, щоб перевести чи збільшити свої багатства.

Проблема використання Росією криптовалют для обходу санкцій, які ввели через те, що вона вторглася в Україну, стало актуальною для країн клубу G7, до якого входять Німеччина, Канада, Великої Британія, Японія, Франція, США та Італія.

У п’ятницю Міністерство фінансів США звернулося з проханням до всіх криптобізнесів в Сполучених Штатах дотримуватися нових регулювань, згідно з якими забороняється здійснювати транзакції з юридичними та фізичними особами, які підпадають під санкції.

Порушники закону

Щоб нові правила були ефективними, і їх суворо дотримувались, FSA та Міністерство фінансів зробили спільну заяву, в якій розкрили нові кроки, які будуть здійснювати, щоб запобігти переказу коштів за допомогою криптоактивів, адже це підпадає під штрафні санкції.

Японія досить повільно ухвалює правила та положення для регулювання приватних цифрових валют, однак країни G7 і G20 стояли на своєму і закликали до більшого регулювання стейблкоїнів.

Японське FSA заявило, що будь-який несанкціонований переказ криптоактивів на рахунки об’єктів, що підпадають під санкції, будуть розцінювати як кримінальний злочин, і послідує покарання у вигляді 3-річного ув’язнення або грошової застави розміром 1 мільйона ієн (8487,52 долара США). Станом на 4 березня в Японії працювала 31 криптобіржа.

Європейський Союз (ЄС) в усіх цих дискусіях виступає як гість, і його представляють Європейська Комісія та Європейська Рада.