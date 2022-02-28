Європейський індекс Stoxx 600 впав на 1,7%, а FTSE 100 – на 1,5%.

Російський фондовий ринок у понеділок не відкрився.

Найбільших збитків зазнали видобувні компанії та банки по всій Європі.

У понеділок європейські акції різко знизилися, банки зазнали серйозних збитків, бо країни посилюють санкції проти Росії.

Під час ранкових торгів загальноєвропейський Stoxx 600 впав на 1,7%, тоді як німецький DAX впав більше ніж на 3%. Французький CAC також знизився і впав майже на 2,5%, бо інвестори занепокоєні тим, наскільки сильно війна Росії та України може вплинути на ринки.

У Великій Британії ситуація також сумна, адже британський індекс FTSE 100 впав більше ніж на 1,5%.

У понеділок російський ринок не відкривався, навіть коли Банк Росії оголосив про підвищення процентної ставки з 9,5% до 20%.

Ймовірно, Волл-стріт також відкриється у понеділок в червоному, оскільки в ніч на неділю ф'ючерси опустилися. На даний момент ф’ючерси на S&P 500, Dow і Nasdaq впали більше ніж на 1,3%.

Падають банки та компанії, які мають відношення до Росії

Виробник сталі та гірничодобувний гігант EVRAZ plc впав більш ніж на 25%. Компанія, що котирується на Лондонській фондовій біржі (LSE), найбільше операцій здійснює в Росії та Україні.

Інші великі збитки мають переважно банки: французький Societe Generale впав на 11%, італійський UniCredit SpA втратив 9%, і німецький Deutsche Bank також впав на 9%.

У верхній частині списку переможців знаходяться оборонні акції, адже великі компанії відчувають зростання тиску купівлі. До загальноєвропейського індексому Stoxx 600 входять акції BAE Systems, які зросли на 15%, Thales SA, що здорожчали на 9% і thyssenkrupp AG з прибутками 8%.

Нафта і золото зростають

Ціни на нафту на всіх ринках виросли більш ніж на 5% і наблизились до 100 доларів за барель.

Тим часом золото відновилося від падіння в п’ятницю і торгується вище 1900 доларів за унцію. Після того, як біткоїн сягнув максимальних 39 850 доларів, він впав на 2,2% до 38 260 доларів.