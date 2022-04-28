YGG SEA, перша субDAO від Yield Guild Games, повідомила про партнерство із Solana Ventures. Завдяки цій співпраці Solana Ventures, що є інвестиційним підрозділом Solana Labs, очолила раунд приватних інвестицій на суму 500 000 доларів для YGG SEA.

Після цієї співпраці Solana Ventures буде тісно працювати з менеджерами YGG SEA, щоб розробити навчальні програми, де викладуть, як створювати проєкті на блокчейні Solana. Також для запуску нових ігор в екосистемі Solanaз алучать студії розробки ігор та інженерні ресурси. Основною метою цього партнерства є прискорити розробку ігор та запуск продуктів у Південно-Східній Азії.

За підрахунками, в Південно-Східній Азії є близько 25 мільйонів шанувальників кіберспорту та ігор.

Після того, як повідомили про це партнерство, керівник Solana Ventures Метт Бек заявив:

«Південно-Східна Азія є основним центром інновацій в галузі блокчейн-ігор, і ми раді співпрацювати з YGG SEA заради створення стійкої цінності для спільнот в Південно-Східній Азії та екосистеми розробників. Ігрові компанії мають орієнтуватися не лише на монетизацію. Ми плануємо розробити ресурси для навчання та розвитку, щоб створити реальну довгострокову цінність у Південно-Східній Азії і в кінцевому підсумку допомогти вивести на ринок найкращі ігри та продукти».

Генеральний директор і співзасновник YGG SEA Еван Спитма зі свого боку сказав:

«Попит на ігри для заробітку зараз вищий, ніж будь-коли, особливо в країнах Південно-Східної Азії. Основна команда YGG SEA і керівники країн глибоко розуміють культурні нюанси в цьому різнобарвному регіоні і від початку 2022 року з нуля розбудовують нашу спільноту дослідників. Наше нове партнерство з Solana Ventures дасть YGG SEA неймовірний поштовх і допоможе нам надавати найкращі ресурси для гравців і розробників у Південно-Східній Азії, адже ми продовжуємо обслуговувати потреби геймерських спільнот в цьому регіоні».

Завдяки партнерству дослідники в YGG SEA зможуть отримати доступ до більш популярних ігор, створених на блокчейні Solana.