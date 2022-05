Компанія Yuga Labs, яка є розробником NFT-колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC), оголосила у Twitter, що відшкодує плату за газ або транзакційні витрати кожному, хто через технічні проблеми не зміг купити цифрову землю в метавсесвіті Yuga Labs (Otherside).

Представники Yuga Labs підтвердили це в Twitter і заявили:

«Ми повертаємо плату за газ всім, хто здійснив транзакцію, і яку не вдалося завершити через проблеми в мережі, провина за які лежить на монетному дворі. Комісії повернуть на ті гаманці, які використовували для первинної транзакції».

Монетний двір, що карбує невзаємозамінні токени (NFT) Otherdeed, зібрав для компанії Yuga Labs 320 млн доларів за продажі, які відбулися цими вихідними.

Дані Etherscan показали, що компанія витратила загалом 90,57 ETH (265 000 доларів США), щоб відшкодувати витрати майже 650 особам, при цьому розмір найбільшого відшкодування, яке надійшло одній людини, становив 2,6 ETH (7 500 доларів США).

Щоб пересвідчитися, що процес відшкодування провели ефективно, і кошти надійшли своїм власникам, у компанії використали MultiSender. Це децентралізований додаток (dApp), якому, щоб отримати платіж, не потрібно взаємодіяти з гаманцем, чи мати якесь підтвердження контракту.

У разі кількох невдалих транзакцій додаток MultiSender об’єднав їх в одну компенсацію.

Your refund for gas fees will show there, issued from https://t.co/ZnYDm173iI . If you had multiple failed transactions, they were combined into one refund.

Довгоочікуваний продаж NFT-участків в метавсесвіті Otherside від Yuga Labs схвилював блокчейн Ethereum, адже цей монетний двір NFT став одним із найбільших в історії світу NFT. Більше того, він встановив космічну плату за газ, яка сягає рекордно високого рівня. При цьому деякі покупці платять тисячі доларів за один NFT, який вони не отримали.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction.

— Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022