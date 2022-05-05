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Yuga Labs відшкодує транзакційні витрати за невдалий продаж землі BAYC

Ринки

Компанія Yuga Labs, яка є розробником NFT-колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC), оголосила у Twitter, що відшкодує плату за газ або транзакційні витрати кожному, хто через технічні проблеми не зміг купити цифрову землю в метавсесвіті Yuga Labs (Otherside).

Представники Yuga Labs підтвердили це в Twitter і заявили:

«Ми повертаємо плату за газ всім, хто здійснив транзакцію, і яку не вдалося завершити через проблеми в мережі, провина за які лежить на монетному дворі. Комісії повернуть на ті гаманці, які використовували для первинної транзакції».

Багаторазові покупки та відшкодування комісії за невдалу транзакцію

Монетний двір, що карбує невзаємозамінні токени (NFT) Otherdeed, зібрав для компанії Yuga Labs 320 млн доларів за продажі, які відбулися цими вихідними.

Дані Etherscan показали, що компанія витратила загалом 90,57 ETH (265 000 доларів США), щоб відшкодувати витрати майже 650 особам, при цьому розмір найбільшого відшкодування, яке надійшло одній людини, становив 2,6 ETH (7 500 доларів США).

Щоб пересвідчитися, що процес відшкодування провели ефективно, і кошти надійшли своїм власникам, у компанії використали MultiSender. Це децентралізований додаток (dApp), якому, щоб отримати платіж, не потрібно взаємодіяти з гаманцем, чи мати якесь підтвердження контракту.

У разі кількох невдалих транзакцій додаток MultiSender об’єднав їх в одну компенсацію.

Найбільший монетний двір NFT у світі NFT 

Довгоочікуваний продаж NFT-участків в метавсесвіті Otherside від Yuga Labs схвилював блокчейн Ethereum, адже цей монетний двір NFT став одним із найбільших в історії світу NFT. Більше того, він встановив космічну плату за газ, яка сягає рекордно високого рівня. При цьому деякі покупці платять тисячі доларів за один NFT, який вони не отримали.

Однак на минулих вихідних після продажу землі компанія Yuga Labs повідомила у Twitter, що вони працюють над тим, щоб відшкодувати кошти тим, хто здійснив невдалі транзакції.

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