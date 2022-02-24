Британська юридична компанія Gunnercooke почала приймати за свої послуги більшість основних криптовалют. Ті, хто потребує юридичної допомоги, тепер можуть отримати необхідну допомогу, оплативши її за допомогою Bitcoin, Ethereum, Dogecoin або Cardano.

CoinPass допомагає юридичній компанії

Щоб приймати такі платежі, юридична фірма співпрацює з криптобіржею CoinPass. CoinPass відповідає всім вимогам британських регуляторів, наприклад, вони зареєстровані в Управлінні з фінансового регулювання та контролю (FCA). Без цієї реєстрації криптокомпаніям не можуть надавати фінансові послуги у Сполученому Королівстві, у минулому біржа Binance перевірила це на власному досвіді.

Джефф Хенкок, генеральний директор Coinpass, заявив: «Команда CoinPass пишається тим, що ми стали партнером Gunnercooke і будемо надавати свої послуги. Нам особливо приємно співпрацювати з організацією, яка прагне просувати в Великій Британії блокчейн та криптовалюти».

Знайомство з криптогалуззю

У своєму пресрелізі Gunnercooke зазначає, що такий крок не був випадковим. Рішення примати криптовалюту виникло через попит з боку клієнтської бази; клієнти представляють «близько 100 розробників криптовалют, платформ та бірж». Криптовалютна компанія Attestant стала першою, хто оплатив юридичну консультацію Gunnercooke криптовалютою.

Перша транзакція в Ethereum

Розкриємо кілька подробиць про цю першу криптовалютну транзакцію: за даними Gunnercooke, Attestant розрахувався за допомогою Еther. У пресрелізі зазначається, що Gunnenrcooke консультує Attestant з різних правових та нормативних питань, які стосуються страйку.

Роберт Олсен, головний комерційний директор в Attestant, заявляє: «Нам приємно, що саме Attestant здійснив цей перший криптовалютний платіж для Gunnercooke в Еther. Ми віримо, що те, що вони почали приймати криптоплатежі, зміцнить їхні позиції провідної британської юридичної компанії, яка приємає криптовалютні активи. Ця компанія є надійним і цінним партнером на нашому шляху від стартапу до процвітаючого бізнесу, і ми сподіваємося, що буде співпрацювати з ними ще багато років».

Вперше у Великій Британії

У Сполучених Штатах вже є декілька юристів, які приймають криптовалюту, однак фінансовий директор Gunnercooke Насір Патель заявляє, що вони є першою компанією, яка почала приймати криптовалютні платежі у Сполученому Королівстві.

«До цього часу лише кілька американських юридичних компаній приймали криптовалютні платежі, тому ми пишаємося тим, що знаходимося в авангарді інновацій у Великій Британії. Тепер ми зможемо працювати з більшою кількістю клієнтів у різних юрисдикціях, а для наших партнерів стануть доступні гнучкі та безпечні способи оплати, які вони зможуть обирати за власним бажанням».

На шляху до масового впровадження

Як стверджують в Gunnercooke, їхній крок приймати криптовалюту в якості платіжного засобу не є трюком і, звичайно, це не маркетинговий хід. В компанії очікують, що все більше і більше секторів прийматимуть криптовалюти, і що в найближчі десятиліття криптовалюта набуватиме більшого поширення для повсякденних платежів.

Для нас не стало несподіванкою, що компанія Gunnercooke зацікавилась криптовалютою. Двічі на тиждень вони випускають подкаст, і, в основному, там обговорюють криптовалюту та регулювання щодо неї. У нещодавньому епізоді йшлося про відмінність від основного фінансового світу, а ведучі обговорювали роль мільярдерів у розвитку криптопростора.