Біткоїн торгується у вузькому діапазоні на рівні 37-42 тис. доларів, що свідчить про те, що варто очікувати більш різких коливань монети.

Протягом останніх 24 годин ціна BTC зросла на 3,8%, і наразі монета коштує близько 42 625 доларів.

Скоріше за все, найближчим часом біткоїн переживатиме значні коливання, про це повідомила аналітична платформа Glassnode у своєму випуску інформаційного бюлетеня «The Week On-chain» для інвесторів від 21 березня.

За даними цієї платформи, ринки ф’ючерсів та опціонів свідчать про підвищення волатильності, і, згідно з прогнозами, вона сягатиме «горизонту». І це дійсно так, навіть коли активність у мережі вказує на панування ведмедів на ринку, та все одно настрої в криптопросторі покращуються.

Ціна BTC відновлюється

Glassnode вказує на те, що нещодавнє відновлення біткоїну відбувалося на тлі низької волатильності та широкої консолідації. Дійсно минулого тижня ціна BTC просіла до 37 000 доларів, а потім відновилася до важливої зони опору на рівні 42 300 доларів.

У понеділок флагманська криптовалюта відкотилася від максимумів, яких вона сягнула цими цими вихідними. Відкат стався через новий тиск продажу і слідом за американськими акціями, які впали після коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла щодо інфляції.

У вівторок під час торгів біткоїн знову піднявся і сягнув максимумів близько 43 080 доларів. Однак зараз він відкотився і торгується близько 42 625 доларів, і ми бачимо, що він залишається в важливому вузькому діапазоні.

Графік, що показує нещодавні діапазони мінімумів та максимумів для BTC. Джерело: Glassnode.

З огляду на деривативи варто очікувати різких коливань

За даними платформи Glassnode, біткоїн продовжує рухатися у вузькому діапазоні в той час, коли спостерігається низька волатильність. Як стверджують в компанії, згідно з таким сценарієм, існують високі шанси, що волатильність буде зростати.

Через підвищення ставок ФРС, ціни коливалися нетривалий час, та зараз ринки ф’ючерсів та опціонів свідчать про те, що варто очікувати високу неявну волатильність цін.

«Неявна волатильність опціонів виходить із відносно низьких рівнів між 60% і 80%, за якими історично слідували періоди надзвичайно високої волатильності. Сере таких періодів високої волатильності 2021 року варто згадати травневі розпродажі, короткотривале зниження в липні, а також стрибок до рекордних максимумів у жовтні», – зазначили у компанії.

Варто зауважити, що трейдери зазвичай розглядають неявну волатильність як прогноз того, наскільки ризиковою може бути угода, і визначають можливість руху ринку в кожному з напрямків.