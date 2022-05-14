Останні кілька днів Ethereum (ETH) відновлюється після того, як опустився до мінімуму кількох місяців. Однак з огляду на індикатори імпульсу, здається, ця монета готується до серйозного підйому. Однак вона й досі стикається з великим опором та ризиком зниження. Розглянемо кілька важливих фактів:

Після великого розпродажу, який був цього тижня, ETH повернув собі позначку в 2000 долара.

Дивергенція RSI та розбіжність конвергенції ковзної середньої (MACD) демонструють ознаки бичачого імпульсу.

Однак ETH все ще залишається під тиском нижче важливих зон опору.

Джерело даних: Tradingview

Як Ethereum (ETH) може піднятися до 2500 доларів

Здається, інвестори не готові купувати жодні монети. Зараз ринок продавців, і є побоювання, що крах, який ми спостерігали цього тижня, — це лише початок. Попри все ми все-таки думаємо, що багато монет зможуть відновитися найближчим часом, і ETH є одним з них.

Наприклад, індикатори імпульсу свідчать про те, що Ethereum збирається зростати. Дивергенція RSI та розбіжність конвергенції ковзної середньої демонструють позитивні бичачі ознаки. Якщо ETH дійсно зможе утримати ціну вище 2000 доларів, то зможе піднятися до 2500 доларів. Однак це буде не так вже й просто.

Спочатку ETH має подолати кілька важливих зон опору, зокрема свою 50-денну EMA на рівні 2349 доларів. Крім того, ралі, яке спостерігалося на загальному ринку вчора, може бути недовгим. Через ці ризики, можливо, бикам ETH буде важко втримати контроль найближчим часом.

Чи повернеться Ethereum до 5000 доларів цього року?

Були прогнози, що в 2022 році Ethereum покаже гарні результати. Деякі аналітики навіть передбачали, що до кінця року він сягне позначки в 10 000 доларів.

Однак, виходячи з того, що відбувалося на ринку останні кілька місяців, зараз здається малоймовірним, що монета досягне таких висот. Однак цілком реально, що вона поверне собі 5000 доларів. Але перш ніж ETH підніметься туди, він буде переживати різкі коливання.