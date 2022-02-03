На початку року спостерігався масовий розпродаж цієї криптовалюти, та зараз Cardano (ADA) почав відновлюватися. Монета й досі торгується на ведмежому ринку, і видно, що ця тенденція поєднується з деякими спадами, що спостерігались під час криптозими. Та ми не бачимо достатнього імпульсу, щоб підтримувати зростання. Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент виходу статті токен ADA торгувався трохи вище 1 долара, хоча за день впав на 3%.

У результаті несподіваного прориву монета зросла більше ніж на 20% за останні 10 днів.

Проте технічні показники свідчать, що імпульс сповільниться, і зрештою ціна поверниться до позначки в 1,2 долара.

Джерело даних: Tradingview.com

Cardano (ADA): прогноз та аналіз ціни

Нещодавнє зростання ADA викликало нові оптимістичні настрої серед биків щодо того, що, можливо, монета ось-ось змінить свій ведмежий прогноз. Фактично монета ADA зростала останні 7 днів і, схоже, збирається консолідувати більшість цих досягнень.

Дійсно після падіння майже на 45%, що відбулося 20-22 січня, Cardano демонструє деякі ознаки життя. Хоча це був, м'яко кажучи, вражаючий підйом, не думаємо, що монета перевищить свою 50-денну SMA, що становить 1,26 долара. Отож, цілком ймовірно, що як тільки монета почне наближатися до цього порогу, значний ведмежий тиск почне штовхати її назад.

Чи варто зараз купувати Cardano (ADA)?

Якщо ви й досі не придбали Cardano, то ви втрачаєте шанс мати гарну інвестицію. Нещодавня криптозима відкинула багато непоганих активів кудись на задній план, тому у вас є чудова можливість придбати криптоактиви зі знижкою. Монета ADA має бути першою у вашому списку, і не лише тому, що вона підкріплена солідними фундаментальними основами. Також тривалий час токен ADA залишався одним із найбільш прибуткових.