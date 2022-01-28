Frax Share (FXS) є нативним токеном Frax Protocol, першої в історії системи стейблкоінів з дробовим алгоритмом. Токен демонструє чудові результати, лише сьогодні здорожчав на 24%.

Якщо ви хочете дізнатися більше про Frax Share, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз можна його придбати, читайте далі, ця стаття саме для вас.

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Що таке Frax Share?

Frax має відкритий вихідний код, працює без дозволів та повністю в мережі і наразі на базі Ethereum. Кінцевою метою протоколу Frax є надавати високомасштабовані децентралізовані алгоритмічні гроші замість цифрових активів із фіксованою пропозицією, як-от BTC.

Протокол використовує концепцію дробового алгоритму. Frax — унікальний стейблкоін, одна частина якого забезпечена заставою, а інша — алгоритмом постачання.

Співвідношення забезпеченої та алгоритмічної частин залежить від ринкової ціни стейблкоіну FRAX.

Якщо FRAX торгується вище 1 долара, протокол зменшує коефіцієнт застави. Якщо FRAX торгується за ціною менше 1 долара, протокол збільшує коефіцієнт застави.

Він керується спільнотою, і розробники наголошують, що Frax Share працює з використанням автономного алгоритмічного підходу без активного управління.

Чи варто купувати Frax Share сьогодні?

Frax Share може стати прибутковою інвестицією, але потрібно вивчити принаймні декілька цінових прогнозів. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни на Frax Share

За прогнозами Price Prediction, у 2023 році ціна Frax Share становитиме щонайменше 35 доларів. Ціна Frax Share може сягти максимуму в 43,24 долара, а середня річна ціна протягом 2023 року буде 35,90 долара.

Аналітики цього ресурсу прогнозують, що у 2024 році ціна Frax Share буде як мінімум 49,23 долара і, можливо, сягне позначки в 60,63 долара. У 2025 році 1 FXS буде торгуватися щонайменше за 70,00 доларів.

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