За 24 години Frax Share здорожчав на 24%. Де можна придбати Frax Share
Frax Share (FXS) є нативним токеном Frax Protocol, першої в історії системи стейблкоінів з дробовим алгоритмом. Токен демонструє чудові результати, лише сьогодні здорожчав на 24%.
Якщо ви хочете дізнатися більше про Frax Share, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз можна його придбати, читайте далі, ця стаття саме для вас.
Де зараз найкраще купувати Frax Share
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Що таке Frax Share?
Frax має відкритий вихідний код, працює без дозволів та повністю в мережі і наразі на базі Ethereum. Кінцевою метою протоколу Frax є надавати високомасштабовані децентралізовані алгоритмічні гроші замість цифрових активів із фіксованою пропозицією, як-от BTC.
Протокол використовує концепцію дробового алгоритму. Frax — унікальний стейблкоін, одна частина якого забезпечена заставою, а інша — алгоритмом постачання.
Співвідношення забезпеченої та алгоритмічної частин залежить від ринкової ціни стейблкоіну FRAX.
Якщо FRAX торгується вище 1 долара, протокол зменшує коефіцієнт застави. Якщо FRAX торгується за ціною менше 1 долара, протокол збільшує коефіцієнт застави.
Він керується спільнотою, і розробники наголошують, що Frax Share працює з використанням автономного алгоритмічного підходу без активного управління.
Чи варто купувати Frax Share сьогодні?
Frax Share може стати прибутковою інвестицією, але потрібно вивчити принаймні декілька цінових прогнозів. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.
Прогноз ціни на Frax Share
За прогнозами Price Prediction, у 2023 році ціна Frax Share становитиме щонайменше 35 доларів. Ціна Frax Share може сягти максимуму в 43,24 долара, а середня річна ціна протягом 2023 року буде 35,90 долара.
Аналітики цього ресурсу прогнозують, що у 2024 році ціна Frax Share буде як мінімум 49,23 долара і, можливо, сягне позначки в 60,63 долара. У 2025 році 1 FXS буде торгуватися щонайменше за 70,00 доларів.
Frax Share в соціальних мережах
Small #Crypto (by mkt cap)#NEM $0.12(⇑2.5%)#Pax Dollar $1.0(⇑0.13%)#Frax Share $29.91(⇑2.6%)#Compound $174.94(⇑1.04%)#Huobi BTC $43255.63(⇑2.08%)#Gatechain $7.15(⇑1.14%)#SafeMoon V $0.0(⇓1.24%)https://t.co/vl4PEew7Gt
— Raj Agrawal (@Agrawal_Raj) January 20, 2022