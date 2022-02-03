Сьогодні ціна Strike в реальному часі становить майже 44 долари США, а обсяг торгів за 24 години складає трохи менше 800 мільйонів доларів. Strike зріс на 51,11% за останню добу. Якщо бажаєте придбати Strike, не відходячи від каси, і хочете дізнатися, як і де можна купити Strike, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Strike

Оскільки STRK є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати STRK за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити STRK прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на STRK

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть STRK.

Що таке Strike?

Strike — це протокол DeFi-кредитування, що дозволяє користувачам отримувати відсотки за свої криптовалюти, вносячи їх на депозит на одному з ринків, які підтримує платформа. Коли користувач вносить токени на ринок Strike, він натомість отримує sTokens.

Ці sTokens становлять частку учасника в пулі, і в будь-який момент ними можна скористатися, щоб викупити базову криптовалюту, яку внесли в пул раніше. Наприклад, якщо ви внесли в пул ETH, натомість ви отримаєте sETH.

З часом обмінний курс цих токенів у відношенні до базового активу збільшується, а це означає, що на них можна викупити більшу частину базового активу, ніж ви вклали спочатку. Так розподіляються відсотки.

Чи варто купувати Strike сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що позначиться на ваших фінансах. Вкладайте лише ті суми, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Strike

Digital Coin Price прогнозує довгострокове зростання. Аналітики цього ресурсу передбачають, що 1 Strike буде коштувати 73 доларів у 2023 році, 71,6 — у 2024 році, 97,35 — у 2025 році, 117,14 — у 2027 році, 156,73 — у 2028 році та 188,58 долара у 2029 році.

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