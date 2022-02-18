У смарт-контрактів можуть бути проблеми з доступом до надійних даних. Кажуть, що API (інтерфейс прикладного програмування) може допомогти вирішити цю проблему. У цій статті ми пояснимо, що таке API3, в чому його унікальність, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати API3.

Де зараз найкраще купувати API3

Оскільки API3 є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати API3 за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити API3 прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на API3

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть API3.

Що таке API3?

Як повідомляється, метою API3 є дозволити створювати та монетизувати децентралізовані версії API, а також керувати ними. За словами команди розробників цієї платформи, ще ніколи не було так важливо, щоб смарт-контракти мали доступ до «своєчасних надійних даних реального світу».

API3 намагається виправити деякі проблеми, які виникли в самому просторі блокчейну. API грають дуже важливу роль, адже вони забезпечують блокчейн даними, які знаходяться поза мережею.

Без цієї функції децентралізовані реєстри не знали б, скільки повинні коштувати монети. Унікальність API3 в тому, що децентралізовані API можуть забезпечити чудову прозорість даних практично аж до самого рівня джерела даних.

Для порівняння, існуючі децентралізовані оракули не вважають, що API джерела даних знаходяться в межах їхньої сфери діяльності.

Чи варто купувати API3 сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни API3

Tech News Leader робить оптимістичні прогнози щодо API3. Його поточна ціна становить 5,53 долара, і аналітики передбачають, що протягом року вона подвоїться і сягне 10,52 долара. За 5 років 1 API3 буде коштувати 34,20 долара. За 10 років його вартість зросте до 209 доларів.

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