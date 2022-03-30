За 24 години вартість GMT майже подвоїлася. Де можна купити GMT
Від початку березня 2022 року, коли токен GMT розмістили на біржі Binance, його вартість постійно зростала. Токен стрімко зростає, оскільки оприлюднили тизер таємничого, але важливого майбутнього партнерства STEPN з невідомою організацією, за здогадками, це буде Binance.
Зараз монета займає 81-у сходинку за ринковою капіталізацією. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати GMT, ця стаття саме для вас.
Де зараз найкраще купувати GMT
Binance
KuCoin
Що таке GMT?
GMT (Green Metaverse Token) — це токен управління для STEPN. Його пропозиція обмежена 6 мільярдами токенів. STEPN – це лайфстайл-додаток Web3 з гейміфікованим дизайном та веселими соціальними елементами.
Гравці, які мають NFT-кросівки, можуть ходити або бігати на вулиці, щоб заробити токени, які потім вони зможуть використати для виготовлення нових кросівок.
Гравці купують GMT і спалюють їх у додатку, щоб підвищити клас високоякісних дорогоцінних каменів, викарбувати круті кросівки та взяти участь у голосуванні за управління, серед інших функцій.
Вони можуть продати або здати в оренду свої NFT-кросівки на маркетплейсі в цьому додатку. Також можна зберігати кошти, накопичені в гаманці додатку, який має вбудовану функцію обміну.
Чи варто купувати GMT сьогодні?
Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що позначиться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.
Прогноз ціни GMT
Digital Coin Price робить такий бичачий прогноз:
- 2022: від 2,50 до 2,83 долара
- 2023: від 2,68 до 3,31 долара
- 2024: від 2,48 до 3,69 долара
GMT в соціальних мережах
Last target reached, Incredible.
Just sold 50% of my remaining $GMT
My faith in #STEPN has no limit. Watch out, not a moment to invest in, be patient and take your time to make your move.GMT still has no in-game feature, and volatility is moved by speculation. @Stepnofficial pic.twitter.com/rIn4J79O0W
— Krit (@Krit_STEPN) March 30, 2022