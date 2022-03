Від початку березня 2022 року, коли токен GMT розмістили на біржі Binance, його вартість постійно зростала. Токен стрімко зростає, оскільки оприлюднили тизер таємничого, але важливого майбутнього партнерства STEPN з невідомою організацією, за здогадками, це буде Binance.

Зараз монета займає 81-у сходинку за ринковою капіталізацією. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати GMT, ця стаття саме для вас.

GMT (Green Metaverse Token) — це токен управління для STEPN. Його пропозиція обмежена 6 мільярдами токенів. STEPN – це лайфстайл-додаток Web3 з гейміфікованим дизайном та веселими соціальними елементами.

Гравці, які мають NFT-кросівки, можуть ходити або бігати на вулиці, щоб заробити токени, які потім вони зможуть використати для виготовлення нових кросівок.

Гравці купують GMT і спалюють їх у додатку, щоб підвищити клас високоякісних дорогоцінних каменів, викарбувати круті кросівки та взяти участь у голосуванні за управління, серед інших функцій.

Вони можуть продати або здати в оренду свої NFT-кросівки на маркетплейсі в цьому додатку. Також можна зберігати кошти, накопичені в гаманці додатку, який має вбудовану функцію обміну.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що позначиться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Digital Coin Price робить такий бичачий прогноз:

Last target reached, Incredible.

Just sold 50% of my remaining $GMT

My faith in #STEPN has no limit. Watch out, not a moment to invest in, be patient and take your time to make your move.GMT still has no in-game feature, and volatility is moved by speculation. @Stepnofficial pic.twitter.com/rIn4J79O0W

— Krit (@Krit_STEPN) March 30, 2022