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За 24 години вартість GMT майже подвоїлася. Де можна купити GMT

Ринки

Від початку березня 2022 року, коли токен GMT розмістили на біржі Binance, його вартість постійно зростала. Токен стрімко зростає, оскільки оприлюднили тизер таємничого, але важливого майбутнього партнерства STEPN з невідомою організацією, за здогадками, це буде Binance.

Зараз монета займає 81-у сходинку за ринковою капіталізацією. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати GMT, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати GMT

Binance

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KuCoin

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Що таке GMT?

GMT (Green Metaverse Token) — це токен управління для STEPN. Його пропозиція обмежена 6 мільярдами токенів. STEPN – це лайфстайл-додаток Web3 з гейміфікованим дизайном та веселими соціальними елементами.

Гравці, які мають NFT-кросівки, можуть ходити або бігати на вулиці, щоб заробити токени, які потім вони зможуть використати для виготовлення нових кросівок.

Гравці купують GMT і спалюють їх у додатку, щоб підвищити клас високоякісних дорогоцінних каменів, викарбувати круті кросівки та взяти участь у голосуванні за управління, серед інших функцій.

Вони можуть продати або здати в оренду свої NFT-кросівки на маркетплейсі в цьому додатку. Також можна зберігати кошти, накопичені в гаманці додатку, який має вбудовану функцію обміну.

Чи варто купувати GMT сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що позначиться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни GMT

Digital Coin Price робить такий бичачий прогноз:

  • 2022: від 2,50 до 2,83 долара
  • 2023: від 2,68 до 3,31 долара
  • 2024: від 2,48 до 3,69 долара

GMT в соціальних мережах

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