За 7 днів Komodo (KMD) зріс на 5%. Що сприяє цьому зростанню
На тлі глобальної кривавої криптовалютної бійні ціни на Komodo (KMD) підскочили на 5%, і, незважаючи на сьогоднішній відкат, він готовий до серйозного зростання, що видно по останніх змінах цін.
Сьогодні монета KMD зросла більше ніж на 25% і сягнула денного максимуму в 0,657233 долара, а на момент написання статті знову відкотилася до позначки в 0,478111 долара.
Давайте ж розберемося, які фактори сприяють зростанню цін на Komodo.
Що таке Komodo?
Двома словами, Komodo — це відкрита децентралізована багатоланцюгова платформа. Її нативним токеном є KMD.
І платформа Komodo, і монета KMD набирають популярності в криптопросторі через альтернативний підхід, який Komodo використовує до досягнення міжланцюгової взаємодії.
Нижче наводимо основні причини, які сприяють поточному здорожчанню KMD.
1. Інтеграція кількох блокчейн-мереж
Однією з найкращих і головних розробок протоколу Komodo цьогоріч є те, що віднедавна він підтримує 13 окремих блокчейн-мереж на AtomicDEX.
🥁🚨@AtomicDEX adds @0xPolygon , @avalancheavax , @harmonyprotocol & 10 more protocols🚨🥁#AtomicDEX now offers a new bridging solution that helps support blockchain scalability efforts for both the @ethereum and @Bitcoin cash ecosystems.🎉 pic.twitter.com/9EhTnhmb9C
— 🦎 Komodo (@KomodoPlatform) January 11, 2022
AtomicDEX пропонує підтримку мереж, які сумісні із віртуальною машиною Ethereum, а також мереж, які спільно використовують вихідний код Bitcoin (BTC), наприклад, Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) і Bitcoin Cash (BCH).
Because #DigiByte shares the source code of #Bitcoin it can be integrated into the same systems that utilize BTC. That is significant infrastructure being built. Keep your eye on decentralized exchanges that are working towards interoperability. @KomodoPlatform is a good example.
— LT (Will never ask for or give away crypto) (@LTLovesdigi) February 20, 2022
Окрім того, як свідчать коментарі від різних сторін, є шанс, що в майбутньому на AtomicDEX відбудеться інтеграція й деяких інших монет, як-от Cosmos, Polkadot і Digibyte.
2. Запуск NFT у мережі Komodo
Ще однією причиною, чому ціни на KMD зростають, є запуск в його екосистемі невзаємозамінних токенів (NFT). Скоро збираються випустити NFT-колекцію Cyber Komodos, до якої увійдуть 777 унікальних Komodo, які відрізнятимуться рівнем рідкісності. Цей запуск планують провести 15 березня цього року на NFT-платформі Tokel.
1. Hello world! We're announcing the #CyberKomodo NFT Collection launching on @TokelPlatform. A collection to commemorate @KomodoPlatform and the great projects and teams that form part of the ecosystem. pic.twitter.com/XMtPda5oIw
— Cyber Komodos 🦎 (@CyberKomodos) January 25, 2022
Наразі NFT користуються найбільшою популярністю в криптопросторі, адже вони приваблюють нових користувачів і залучають цілі спільноти.
3. Міжланцюгова взаємодія
Така мета як досягнення безпечної міжланцюгової взаємодії не може залишитися непоміченою. Більшість міжланцюгових проєктів зіштовхуються з проблемами безпеки, на деякі з них були хакерські атаки. Останньою резонансною справою стосовно міжланцюгових мостів став злом мосту Wormhole у мережі Solana.