За 7 днів Komodo (KMD) зріс на 5%. Що сприяє цьому зростанню

На тлі глобальної кривавої криптовалютної бійні ціни на Komodo (KMD) підскочили на 5%, і, незважаючи на сьогоднішній відкат, він готовий до серйозного зростання, що видно по останніх змінах цін.

Сьогодні монета KMD зросла більше ніж на 25% і сягнула денного максимуму в 0,657233 долара, а на момент написання статті знову відкотилася до позначки в 0,478111 долара.

Давайте ж розберемося, які фактори сприяють зростанню цін на Komodo.

Двома словами, Komodo — це відкрита децентралізована багатоланцюгова платформа. Її нативним токеном є KMD.

І платформа Komodo, і монета KMD набирають популярності в криптопросторі через альтернативний підхід, який Komodo використовує до досягнення міжланцюгової взаємодії.

Нижче наводимо основні причини, які сприяють поточному здорожчанню KMD.

Однією з найкращих і головних розробок протоколу Komodo цьогоріч є те, що віднедавна він підтримує 13 окремих блокчейн-мереж на AtomicDEX.

🥁🚨 @AtomicDEX adds @0xPolygon , @avalancheavax , @harmonyprotocol & 10 more protocols🚨🥁 #AtomicDEX now offers a new bridging solution that helps support blockchain scalability efforts for both the @ethereum and @Bitcoin cash ecosystems.🎉 pic.twitter.com/9EhTnhmb9C

AtomicDEX пропонує підтримку мереж, які сумісні із віртуальною машиною Ethereum, а також мереж, які спільно використовують вихідний код Bitcoin (BTC), наприклад, Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) і Bitcoin Cash (BCH).

Because #DigiByte shares the source code of #Bitcoin it can be integrated into the same systems that utilize BTC. That is significant infrastructure being built. Keep your eye on decentralized exchanges that are working towards interoperability. @KomodoPlatform is a good example.

— LT (Will never ask for or give away crypto) (@LTLovesdigi) February 20, 2022