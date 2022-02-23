За 7 днів Komodo (KMD) зріс на 5%. Що сприяє цьому зростанню

На тлі глобальної кривавої криптовалютної бійні ціни на Komodo (KMD) підскочили на 5%, і, незважаючи на сьогоднішній відкат, він готовий до серйозного зростання, що видно по останніх змінах цін.

Сьогодні монета KMD зросла більше ніж на 25% і сягнула денного максимуму в 0,657233 долара, а на момент написання статті знову відкотилася до позначки в 0,478111 долара.

Давайте ж розберемося, які фактори сприяють зростанню цін на Komodo.

Що таке Komodo?

Двома словами, Komodo — це відкрита децентралізована багатоланцюгова платформа. Її нативним токеном є KMD.

І платформа Komodo, і монета KMD набирають популярності в криптопросторі через альтернативний підхід, який Komodo використовує до досягнення міжланцюгової взаємодії.

Нижче наводимо основні причини, які сприяють поточному здорожчанню KMD.

1. Інтеграція кількох блокчейн-мереж

Однією з найкращих і головних розробок протоколу Komodo цьогоріч є те, що віднедавна він підтримує 13 окремих блокчейн-мереж на AtomicDEX.

AtomicDEX пропонує підтримку мереж, які сумісні із віртуальною машиною Ethereum, а також мереж, які спільно використовують вихідний код Bitcoin (BTC), наприклад, Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) і Bitcoin Cash (BCH).

Because #DigiByte shares the source code of #Bitcoin it can be integrated into the same systems that utilize BTC. That is significant infrastructure being built. Keep your eye on decentralized exchanges that are working towards interoperability. @KomodoPlatform is a good example. — LT (Will never ask for or give away crypto) (@LTLovesdigi) February 20, 2022

Окрім того, як свідчать коментарі від різних сторін, є шанс, що в майбутньому на AtomicDEX відбудеться інтеграція й деяких інших монет, як-от Cosmos, Polkadot і Digibyte.

2. Запуск NFT у мережі Komodo

Ще однією причиною, чому ціни на KMD зростають, є запуск в його екосистемі невзаємозамінних токенів (NFT). Скоро збираються випустити NFT-колекцію Cyber Komodos, до якої увійдуть 777 унікальних Komodo, які відрізнятимуться рівнем рідкісності. Цей запуск планують провести 15 березня цього року на NFT-платформі Tokel.

1. Hello world! We're announcing the #CyberKomodo NFT Collection launching on @TokelPlatform. A collection to commemorate @KomodoPlatform and the great projects and teams that form part of the ecosystem. pic.twitter.com/XMtPda5oIw — Cyber Komodos 🦎 (@CyberKomodos) January 25, 2022

Наразі NFT користуються найбільшою популярністю в криптопросторі, адже вони приваблюють нових користувачів і залучають цілі спільноти.

3. Міжланцюгова взаємодія

Така мета як досягнення безпечної міжланцюгової взаємодії не може залишитися непоміченою. Більшість міжланцюгових проєктів зіштовхуються з проблемами безпеки, на деякі з них були хакерські атаки. Останньою резонансною справою стосовно міжланцюгових мостів став злом мосту Wormhole у мережі Solana.