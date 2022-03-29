Минулого тижня VeChain (VET) демонстрував одні з кращих результатів на крипторинку. Загальний ринок значно збільшився, однак VET зріс на колосальні 54%. Але наскільки стійкий цей висхідний тренд? Нижче проведемо аналіз, а спочатку давайте розглянемо важливі моменти:

Протягом останніх кількох днів спостерігалася висхідна тенденція VET, і за останні 24 години токен зріс майже на 15%.

Однак монета зіштовхується зі значним опором накладних витрат на рівні 0,9 долара.

VET піднявся вище 50-денної EMA, що свідчить про бичачий імпульс.

Джерело даних: Tradingview

Чи стійкий висхідний тренд у VeChain (VET)?

Здорожчати на 54% лише за 7 днів – це непросто. Однак протягом кількох днів VET постійно зростає. Для більшості биків ключовим завданням було прорватися вище 50-денної EMA, і це, схоже, викликало значне зростання. Незважаючи на це, VET досі торгується нижче його 200-денної EMA, яка становить близько 0,9 долара. Цей рівень виявився дуже складним для монети.

Наразі вона ще не змогла подолати цей поріг. Хоча сьогодні VET здорожчав майже на 15%, його ціна залишається десь на рівні 0,7 долара, а це трохи нижче 0,9 долара.

Проте зараз здається, що відбувається розворот тенденції вгору. Ми бачимо, що протягом останніх двох днів VET показав двозначний приріст. Ймовірно, що монета ще раз протягом кількох днів повторить свої досягнення. І саме тому його ціна підніметься значно вище 200-денної EMA, що, у свою чергу, призведе до вирішального бичачого забігу.

Чи варто зараз купувати veChain (VET)?

Коли монета піднялася вище 50-денної EMA, бики отримали знак, що варто заходити на ринок. З короткострокової точки зору ще не пізно це зробити. Цілком ймовірно, що найближчими днями VET буде зростати. Окрім того, з огляду на довгострокові перспективи veChain має дуже солідну базову вартість. Ця криптовалюта варта ваших інвестицій.